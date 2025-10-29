Nicky Hayen wordt gevolgd in het buitenland... is zijn vervanger al gevonden bij Club Brugge?

Nicky Hayen staat op de radar van Celtic Glasgow als vervanger voor Brendan Rodgers. Heeft Brugge dat voorzien door Jonas De Roeck te benoemen als hoofd van Club NXT?

Wat als de top twee van de competitie elk hun trainer zou verliezen binnen enkele weken? Na Sébastien Pocognoli, die naar AS Monaco vertrok, meldt Het Nieuwsblad ons deze woensdag dat Nicky Hayen op de lijst van Celtic staat om Brendan Rodgers te vervangen.

De interesse van de Schotse gigant voor de coach van Blauw-Zwart is zeer concreet, maar hij is niet de enige kandidaat. Deze zomer heeft hij een contract van onbepaalde duur getekend in het Venetië van het Noorden.

Brugge verwacht Nicky Hayen vroeg of laat te verliezen

Het is duidelijk dat de leiding van Club Brugge niet hoopt om hun trainer halverwege het seizoen te verliezen. Aangesteld als interim-hoofdtrainer in maart 2024 heeft Nicky Hayen onverwachts de Jupiler Pro League gewonnen, voordat hij een zeer respectabele Champions League-campagne realiseerde.

Ook dit seizoen speelt Club Brugge mee voor de titel in België en kan het nog steeds hopen op een kwalificatie voor de top-24 in de Champions League. Maar Brugge wist ook dat zulke resultaten onvermijdelijk de aandacht zouden trekken, zowel voor hun spelers als voor hun coach.





Achter de schermen bereidt de Brugse leiding zich al enige tijd voor op deze mogelijkheid. Het is misschien niet zo'n grote verrassing dat twee weken geleden de veelbelovende Jonas De Roeck zich bij Club NXT heeft aangesloten.

Jonas De Roeck, de ideale vervanger?

"Ik begrijp dat men suggereert dat ik hierheen ben gekomen met het idee om op termijn Nicky Hayen op te volgen. Maar dat is momenteel niet aan de orde", verzekerde hij echter tijdens de ondertekening van zijn contract. Maar Club Brugge heeft de gewoonte om te vertrouwen op de trainers van Club NXT en De Roeck zal een serieuze kandidaat zijn voor de opvolging van Nicky Hayen als hij zou vertrekken.

Zonder club sinds maart na zijn ontslag bij Antwerp, was Jonas De Roeck, voor de eerste keer in zijn jonge trainerscarrière, in een rustige periode beland. Club Brugge heeft hem daaruit gehaald.

De 45-jarige coach is ambitieus, zal zich niet lang tevredenstellen met een plek in de Challenger Pro League en zal proberen terug te keren naar de Jupiler Pro League. En misschien wel op de bank van Blauw-Zwart, waar zijn discipline zou kunnen passen bij de eisen van het topniveau? Antwoord in de komende dagen, of de komende weken?