"Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen"

Cercle Brugge blijft de gelijke spelen opstapelen. Dat is op zich beter dan verliezen natuurlijk, maar echt veel schieten ze er niet mee op in de stand. Dat beseft ook kapitein Hannes Van der Bruggen.

"Op zich spelen we niet slecht", zei Hannes Van der Bruggen na de 1-1 tegen Zulte Waregem afgelopen weekend. "Maar we slikken opnieuw een belachelijke goal."

Geen slechte wedstrijd gespeeld

"We spelen geen slechte match, maar we moeten wel eens kunnen winnen. Hier schieten we niets mee op. Ik zou graag eens op voorsprong komen en dat vasthouden. Dat is nog leuker dan terugkomen. Het voetbal was oké, maar het gaat ook om punten pakken."

“Liever een paar keer winnen en verliezen dan drie keer op rij gelijkspelen. Hier schieten we echt niks mee op”, zuchtte de kapitein na het puntje op Zulte Waregem. “We zitten nu al aan zes draws dit seizoen. Ik begin dit echt beu te geraken.”

Cercle Brugge moet doortastender worden

"We moeten dringend op alle vlakken doortastender en scherper worden. Onze defensie loopt te veel achteruit, zodat een zee van ruimte ontstaat. We moeten meer voorwaarts verdedigen. Het is vaak frustrerend dat we in het midden niet alles kunnen belopen.”

Eerst is er het bekertreffen met KV Kortrijk, daarna speelt Cercle Brugge tegen La Louvière en OH Leuven twee belangrijke wedstrijden om eindelijk eens wat punten te gaan pakken. Het liefst dus drie in één keer.