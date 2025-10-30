RAAL-speler Joël Ito is tevreden na nipte bekerzege tegen sterk KSK Heist: "Dat geeft ons vertrouwen"

La Louvière won gisteravond in extremis van amateurclub KSK Heist. Het werd 1-2 in Heist dankzij een doelpunt in minuut 89.

Een eersteklasser tegen een club uit tweede nationale. Normaal gezien een koud kunstje voor La Louvière, maar dat draaide anders uit. Een sterk KSK Heist maakte het de Brusselaars knap lastig.

La Louvière verdiend op voorsprong

La Louvière begon en nam zoals verwacht de wedstrijd helemaal in handen. Na 36 minuten wees scheidsrechter De Keyzer naar de stip voor handspel van Soufiane El Banouhi. Maxime Pau zette de elfmeter feilloos om en bezorgde La Louvière zo de voorsprong voor de rust.

Pareltje van KSK Heist

Na rust zorgde Jasper Goossens voor de gelijkmaker. De 23-jarige aanvaller van Heist knalde de bal heerlijk voorbij De Schrevel in doel. Die gelijkmaker was een teken voor Heist om door te duwen.

Voetbalwet

KSK Heist verdiende meer, maar kon geen tweede doelpunt maken uit de vele kansen. En zoals het dan gaat volgens de voetbalwet, krijg je het deksel op de neus. In minuut 89 maakte Norlan Gillot het winnende doelpunt voor La Louvière en zette zo de 1-2-eindstand op het bord.

Vertrouwen tanken voor competitie

Eindelijk nog eens een wedstrijd winnen, dachten ze bij La Louvière. "Vandaag was een must-win voor ons om door te stoten. Ook het feit dat we eindelijk nog eens winnen en meer dan één doelpunt maken, geeft ons vertrouwen voor de wedstrijd tegen Cercle", sprak La Louvière-middenvelder Joël Ito na de wedstrijd bij Sporza.