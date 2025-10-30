De derde helft 📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief

📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief
Foto: © photonews
Word fan van Real Madrid! 1581

Real Madrid-aanvaller Vinicius Jr. heeft via Instagram zijn relatie met de Braziliaanse influencer Virginia Fonseca publiek gemaakt. De gezamenlijke aankondiging bereikte in één klap meer dan 100 miljoen volgers, wat tot massale reacties leidde.

Romantische bevestiging via sociale media

Vinicius Jr. en Virginia Fonseca deelden gelijktijdig een foto op hun respectieve Instagramprofielen. Daarmee bevestigden ze hun relatie na wekenlange speculaties. Fonseca, die beschikt over een achterban van 53,6 miljoen volgers, vormt samen met Vinicius Jr. – goed voor 57 miljoen volgers – een van de meest gevolgde koppels op het platform.

Volgens Marca besloten de twee om “duidelijk te maken dat er geen geheimen meer zijn; hun relatie is officieel.” De foto toont het koppel in een ontspannen setting, waarbij de onderlinge verbondenheid en het enthousiasme van een prille relatie zichtbaar zijn. De reacties van volgers waren vrijwel onmiddellijk en massaal.

Virginia Fonseca: influencer met miljoenenbereik

Fonseca is 26 jaar oud en actief als influencer, presentatrice en ondernemer. Ze is afkomstig uit Brazilië en heeft zich de afgelopen jaren gepositioneerd als een van de meest invloedrijke figuren op sociale media in Latijns-Amerika. Haar content richt zich op lifestyle, beauty en familie.

Volgens Hola! bevestigde Fonseca de relatie met Vinicius Jr. via een reeks foto’s, genomen tijdens een verblijf in Monaco. Daarbij was te zien hoe de hotelkamer versierd was met rode ballonnen en rozenblaadjes. “Het is duidelijk dat het om liefde gaat”, stelt het medium.

De aankondiging kwam na een periode van geruchten en indirecte verwijzingen op sociale media. El Progreso meldt dat “de romantische foto’s een einde maken aan maanden van speculaties.” De timing van de bekendmaking lijkt bewust gekozen, vlak na een gezamenlijke reis.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
De derde helft
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Real Madrid
Vinícius Júnior

Meer nieuws

Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

16:00
Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

15:39
1
📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

15:30
Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

15:10
Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

14:40
8
West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

15:00
1
LIVE: Patro Eisden Maasmechelen wil stunten bij KAA Gent

LIVE: Patro Eisden Maasmechelen wil stunten bij KAA Gent

14:30
🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

14:30
1
Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

14:20
'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

12:40
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/10: Baouf

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/10: Baouf

13:00
Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels?

Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels?

13:30
2
Opgepast: 'Nicky Hayen schuift op in de pikorde bij Celtic Glasgow'

Opgepast: 'Nicky Hayen schuift op in de pikorde bij Celtic Glasgow'

13:15
📷 'In het Lotto Park zullen ze echt niet kunnen lachen met transfertarget van Club Brugge'

📷 'In het Lotto Park zullen ze echt niet kunnen lachen met transfertarget van Club Brugge'

13:00
De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

12:50
'Belgische deal van 200 miljoen euro in Champions League op komst'

'Belgische deal van 200 miljoen euro in Champions League op komst'

12:20
2
De nieuwe Courtois? Genk haalt 16-jarige doelman binnen op proef

De nieuwe Courtois? Genk haalt 16-jarige doelman binnen op proef

12:00
1
Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17

Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17

11:40
10
LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?

LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?

11:00
Daan Heymans staat op bij Genk: coach Fink vol lof

Daan Heymans staat op bij Genk: coach Fink vol lof

11:20
🎥 Eendracht Aalst Lede viert feest ondanks 6-1 nederlaag tegen Club Brugge

🎥 Eendracht Aalst Lede viert feest ondanks 6-1 nederlaag tegen Club Brugge

11:03
RAAL-speler Joël Ito is tevreden na nipte bekerzege tegen sterk KSK Heist: "Dat geeft ons vertrouwen"

RAAL-speler Joël Ito is tevreden na nipte bekerzege tegen sterk KSK Heist: "Dat geeft ons vertrouwen"

10:45
1
Brandon Mechele legt uit waarom hij in de basis startte in bekerwedstrijd

Brandon Mechele legt uit waarom hij in de basis startte in bekerwedstrijd

10:30
Cercle Brugge met veel ambitie: "Zou graag eens een bekerfinale spelen én winnen"

Cercle Brugge met veel ambitie: "Zou graag eens een bekerfinale spelen én winnen"

10:00
Niet zoals Lamkel Zé, maar ... Hoe zit het met het woelwater dat nog op Stayen rondloopt?

Niet zoals Lamkel Zé, maar ... Hoe zit het met het woelwater dat nog op Stayen rondloopt?

10:23
KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest pronkt met mooie cijfers en heeft nu ook mogelijk juiste formule gevonden Opinie

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest pronkt met mooie cijfers en heeft nu ook mogelijk juiste formule gevonden

09:15
2
"Het is zijn beslissing": Vincent Kompany komt met flinke waarschuwing

"Het is zijn beslissing": Vincent Kompany komt met flinke waarschuwing

09:31
Union kan het ook met B-ploeg: David Hubert legt uit wat er zo goed aan is

Union kan het ook met B-ploeg: David Hubert legt uit wat er zo goed aan is

09:02
Drievoudige domper voor Standard na zege in Beker van België

Drievoudige domper voor Standard na zege in Beker van België

08:41
Vincent Kompany is in de wolken

Vincent Kompany is in de wolken

08:20
1
Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

08:00
3
Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België

Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België

07:20
4
Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen

Jelle Vossen eindelijk nog eens in de basis: dit heeft hij erover te zeggen

07:40
2
Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge

Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge

07:00
6
"Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen"

"Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen"

06:30
1
Een absoluut record, maar ook een felle controverse: onrustige avond voor Vincent Kompany

Een absoluut record, maar ook een felle controverse: onrustige avond voor Vincent Kompany

23:45
1

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 11
Getafe Getafe 31/10 Girona FC Girona FC
Villarreal Villarreal 01/11 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Atlético Madrid Atlético Madrid 01/11 Sevilla Sevilla
Real Sociedad Real Sociedad 01/11 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Real Madrid Real Madrid 01/11 Valencia CF Valencia CF
Levante Levante 02/11 Celta De Vigo Celta De Vigo
Alaves Alaves 02/11 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Barcelona Barcelona 02/11 Elche CF Elche CF
Real Betis Real Betis 02/11 Real Mallorca Real Mallorca
Real Oviedo Real Oviedo 03/11 Osasuna Osasuna

Nieuwste reacties

jawaddedadde jawaddedadde over Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf JaKu JaKu over Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..." Robin Kadivnik Robin Kadivnik over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing Cerclist Cerclist over West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk? Johnnie Walker Johnnie Walker over Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels? Andreas2962 Andreas2962 over 📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief Robin Kadivnik Robin Kadivnik over 🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten FCB vo altijd FCB vo altijd over Maakt Club Brugge plots een kans? Belangrijke afwezige bij FC Barcelona Swakke25 Swakke25 over Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17 CringeMedia CringeMedia over Indrukwekkend: Club Brugge laat geen spaander heel van Eendracht Aalst Lede Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved