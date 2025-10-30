📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief

Real Madrid-aanvaller Vinicius Jr. heeft via Instagram zijn relatie met de Braziliaanse influencer Virginia Fonseca publiek gemaakt. De gezamenlijke aankondiging bereikte in één klap meer dan 100 miljoen volgers, wat tot massale reacties leidde.

Romantische bevestiging via sociale media

Vinicius Jr. en Virginia Fonseca deelden gelijktijdig een foto op hun respectieve Instagramprofielen. Daarmee bevestigden ze hun relatie na wekenlange speculaties. Fonseca, die beschikt over een achterban van 53,6 miljoen volgers, vormt samen met Vinicius Jr. – goed voor 57 miljoen volgers – een van de meest gevolgde koppels op het platform.

Volgens Marca besloten de twee om “duidelijk te maken dat er geen geheimen meer zijn; hun relatie is officieel.” De foto toont het koppel in een ontspannen setting, waarbij de onderlinge verbondenheid en het enthousiasme van een prille relatie zichtbaar zijn. De reacties van volgers waren vrijwel onmiddellijk en massaal.

Virginia Fonseca: influencer met miljoenenbereik

Fonseca is 26 jaar oud en actief als influencer, presentatrice en ondernemer. Ze is afkomstig uit Brazilië en heeft zich de afgelopen jaren gepositioneerd als een van de meest invloedrijke figuren op sociale media in Latijns-Amerika. Haar content richt zich op lifestyle, beauty en familie.

Volgens Hola! bevestigde Fonseca de relatie met Vinicius Jr. via een reeks foto’s, genomen tijdens een verblijf in Monaco. Daarbij was te zien hoe de hotelkamer versierd was met rode ballonnen en rozenblaadjes. “Het is duidelijk dat het om liefde gaat”, stelt het medium.

De aankondiging kwam na een periode van geruchten en indirecte verwijzingen op sociale media. El Progreso meldt dat “de romantische foto’s een einde maken aan maanden van speculaties.” De timing van de bekendmaking lijkt bewust gekozen, vlak na een gezamenlijke reis.