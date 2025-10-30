Welke ploegen kwalificeren zich als laatste voor de achtste finales van de Croky Cup?

Deze week werden de zestiende finales van de Croky Cup afgewerkt. Vandaag stonden opnieuw vijf wedstrijden op de agenda.

De zestiende finales van de Beker van België werden dinsdag op gang getrokken. Geen enkele eersteklasser liet zich verrassen. Dat was ook zo op woensdag het geval.

Vandaag stond KAA Gent oog in oog met Patro Eisden. Hoe het daar liep kan je hier nalezen. Ook Beerschot en Westerlo stonden tegenover elkaar, zo kan je hier bekijken. Daarnaast waren er nog drie wedstrijden.

Knokke – STVV 0-1

Aan de kust vielen er geen doelpunten in de eerste helft. Een schot van Ito op de paal was het grootste wapenfeit. Vlak na de pauze schoot Diriken de Kanaries op voorsprong. Diallo pakte op het uur zijn tweede geel, waardoor de thuisploeg met zijn tienen verder moest. De bezoekers haalden het met het kleinste verschil.

Cercle Brugge – KV Kortrijk 1-0

Jurado bedankte voor zijn eerste speelkans bij de Vereniging. Na 14 minuten zette hij de thuisploeg op voorsprong. Onverwachte zet: tijdens de rust werden Ambrose en Dejaegere vervangen bij Kortrijk. KV Kortrijk zette in het laatste kwartier stevig druk op groenzwart, maar de gelijkmaker kwam er niet.





Seraing – OH Leuven 1-2

Kaba kopte de bezoekers al na 10 minuten van dichtbij op voorsprong. Camara zette de bordjes nog voor het half uur opnieuw in evenwicht. Op het uur zette Kaba met zijn tweede van de avond OHL weer op voorsprong. Voor OHL was het bibberen tot het einde, tot in blessuretijd de 1-3 van Traoré viel.

Vanavond wordt ook nog geloot voor de achtste finales. Dat kan je later nalezen op onze website.