Welke ploegen kwalificeren zich als laatste voor de achtste finales van de Croky Cup?
Deze week werden de zestiende finales van de Croky Cup afgewerkt. Vandaag stonden opnieuw vijf wedstrijden op de agenda.

De zestiende finales van de Beker van België werden dinsdag op gang getrokken. Geen enkele eersteklasser liet zich verrassen. Dat was ook zo op woensdag het geval.

Vandaag stond KAA Gent oog in oog met Patro Eisden. Hoe het daar liep kan je hier nalezen. Ook Beerschot en Westerlo stonden tegenover elkaar, zo kan je hier bekijken. Daarnaast waren er nog drie wedstrijden.

Knokke – STVV 0-1

Aan de kust vielen er geen doelpunten in de eerste helft. Een schot van Ito op de paal was het grootste wapenfeit. Vlak na de pauze schoot Diriken de Kanaries op voorsprong. Diallo pakte op het uur zijn tweede geel, waardoor de thuisploeg met zijn tienen verder moest. De bezoekers haalden het met het kleinste verschil.

Cercle Brugge – KV Kortrijk 1-0

Jurado bedankte voor zijn eerste speelkans bij de Vereniging. Na 14 minuten zette hij de thuisploeg op voorsprong. Onverwachte zet: tijdens de rust werden Ambrose en Dejaegere vervangen bij Kortrijk. KV Kortrijk zette in het laatste kwartier stevig druk op groenzwart, maar de gelijkmaker kwam er niet.

Seraing – OH Leuven 1-2

Kaba kopte de bezoekers al na 10 minuten van dichtbij op voorsprong. Camara zette de bordjes nog voor het half uur opnieuw in evenwicht. Op het uur zette Kaba met zijn tweede van de avond OHL weer op voorsprong. Voor OHL was het bibberen tot het einde, tot in blessuretijd de 1-3 van Traoré viel.

Vanavond wordt ook nog geloot voor de achtste finales. Dat kan je later nalezen op onze website.

Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales

Dartel KAA Gent laat na goede tweede helft geen spaander heel van Patro Eisden Maasmechelen

Carnaval op 't Kiel: Beerschot doet wat 15 voor hen niet konden en kegelt eersteklasser Westerlo uit de beker

'Club uit de Premier League niet opgezet met wat er in de Jupiler Pro League gebeurt'

Vanavond krijgt hij de kans van zijn leven: Ajax, Serie A en Ligue 1 klopten al op de deur

Messoudi en Charaï negen jaar later tegen elkaar in beker: tricky vraag op tafel

'Het gaat plots heel erg snel: Twee Belgische topclubs in pole position voor doelman'

Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

KV Mechelen als beter gerangschikte ploeg naar Brussel, maar het kon nog beter: "Zo Anderlecht pijn doen" Reactie

"Daar ben ik het slachtoffer van": Jelle Vossen zegt waar het op staat over zijn geringe speelminuten

"Bij Genk zeiden ze dat ik niet goed genoeg was" - Belgisch jeugdinternational bewijst het tegendeel

De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

Belofte van Gert Verhulst: "Als ze winnen, geven we duizend pinten" De derde helft

Sébastien Pocognoli spreekt klare taal over terugkeer van dopingzondaar Paul Pogba bij AS Monaco

Zit Toby Alderweireld in één van de pakken van 'The Masked Singer'? De derde helft

LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?

Coach Vandenbroeck is streng na nieuwe ongeslagen wedstrijd

Arnaud Bodart krijgt gigantische kritiek in Frankrijk na pijnlijke missers

Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic

Hij laat België weer achter zich: Wanneer zal Romelu Lukaku opnieuw kunnen spelen bij Napoli?

Cercle Brugge met veel ambitie: "Zou graag eens een bekerfinale spelen én winnen"

Niet zoals Lamkel Zé, maar ... Hoe zit het met het woelwater dat nog op Stayen rondloopt?

🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

📷 OFFICIEEL Belg die nog bij Standard en Eupen actief was vindt onderdak in Nederland

Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

"Het spijt me": José Mourinho komt met opvallende boodschap voor Eden Hazard

Toptalent Noah Fernandez (PSV) wil met België U17 revanche nemen op het WK: "Dat wordt knokken!" Interview

2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi Interview

Eindelijk een beetje goed nieuws over Julien Duranville

Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17

"Liever een paar keer winnen en verliezen dan altijd maar gelijkspelen"

Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

