Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic

De interesse van Celtic in Nicky Hayen is geen toeval. De Schotse topclub ziet in de trainer van Club Brugge een profiel dat aansluit bij hun noden. Zes argumenten illustreren waarom een overstap voor Hayen strategisch interessant kan zijn.

1. Sterk profiel volgens Schotse media

Volgens Matthew Lindsay van The Herald Scotland voldoet Hayen aan meerdere vereisten. “Hayen vinkt veel vakjes af voor Celtic”, stelt hij in Het nieuwsblad. De club zoekt een jonge, ambitieuze coach met ervaring in de Champions League en een bewezen staat van dienst in het inpassen van jeugdspelers.

2. Indrukwekkende prestatie tegen Rangers

Hayen liet in Schotland al van zich spreken met de 6-0-overwinning van Club Brugge tegen Rangers in de voorronde van de Champions League. “Iedereen sprak erover omdat Rangers zo slecht was. Maar iedereen in Schotland heeft ook gezien hoe goed Club Brugge was.”

3. Draagvlak bij fans en link met Maloney

De Schotse fans zouden Hayen volgens Lindsay positief onthalen, zeker gezien zijn recente resultaat tegen aartsrivaal Rangers. Bovendien is er een Belgische connectie via Shaun Maloney, die interim-trainer is bij Celtic en Hayen kent vanuit zijn periode bij de Belgische voetbalbond.

4. Grotere clubstructuur en stadionbeleving

Celtic telt ongeveer duizend medewerkers en speelt in een stadion met meer dan 60.000 zitplaatsen. Dat is aanzienlijk meer dan Club Brugge, dat gemiddeld 25.000 toeschouwers ontvangt. Hayen heeft die sfeer vorig seizoen zelf ervaren tijdens een bezoek met Club Brugge.





5. Springplank naar de Premier League

Celtic fungeert vaak als tussenstation voor coaches met internationale ambities. Brendan Rodgers, Steven Gerrard en Ange Postecoglou maakten na hun passage de overstap naar de Premier League. “Schotland is een opstapje naar de Premier League”, klinkt het.

6. Meer zichtbaarheid dan in België

De Schotse competitie krijgt brede media-aandacht via onder meer de BBC. Buitenlandse clubs kijken volgens Lindsay minder naar België bij het zoeken naar trainers. Een positie bij Celtic biedt dus meer zichtbaarheid voor een coach met internationale ambities.