Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic

Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De interesse van Celtic in Nicky Hayen is geen toeval. De Schotse topclub ziet in de trainer van Club Brugge een profiel dat aansluit bij hun noden. Zes argumenten illustreren waarom een overstap voor Hayen strategisch interessant kan zijn.

1. Sterk profiel volgens Schotse media

Volgens Matthew Lindsay van The Herald Scotland voldoet Hayen aan meerdere vereisten. “Hayen vinkt veel vakjes af voor Celtic”, stelt hij in Het nieuwsblad. De club zoekt een jonge, ambitieuze coach met ervaring in de Champions League en een bewezen staat van dienst in het inpassen van jeugdspelers.

2. Indrukwekkende prestatie tegen Rangers

Hayen liet in Schotland al van zich spreken met de 6-0-overwinning van Club Brugge tegen Rangers in de voorronde van de Champions League. “Iedereen sprak erover omdat Rangers zo slecht was. Maar iedereen in Schotland heeft ook gezien hoe goed Club Brugge was.”

3. Draagvlak bij fans en link met Maloney

De Schotse fans zouden Hayen volgens Lindsay positief onthalen, zeker gezien zijn recente resultaat tegen aartsrivaal Rangers. Bovendien is er een Belgische connectie via Shaun Maloney, die interim-trainer is bij Celtic en Hayen kent vanuit zijn periode bij de Belgische voetbalbond.

4. Grotere clubstructuur en stadionbeleving

Celtic telt ongeveer duizend medewerkers en speelt in een stadion met meer dan 60.000 zitplaatsen. Dat is aanzienlijk meer dan Club Brugge, dat gemiddeld 25.000 toeschouwers ontvangt. Hayen heeft die sfeer vorig seizoen zelf ervaren tijdens een bezoek met Club Brugge.

5. Springplank naar de Premier League

Celtic fungeert vaak als tussenstation voor coaches met internationale ambities. Brendan Rodgers, Steven Gerrard en Ange Postecoglou maakten na hun passage de overstap naar de Premier League. “Schotland is een opstapje naar de Premier League”, klinkt het.

6. Meer zichtbaarheid dan in België

De Schotse competitie krijgt brede media-aandacht via onder meer de BBC. Buitenlandse clubs kijken volgens Lindsay minder naar België bij het zoeken naar trainers. Een positie bij Celtic biedt dus meer zichtbaarheid voor een coach met internationale ambities.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Scottish Premier League
Scottish Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Celtic Glasgow
Nicky Hayen

Meer nieuws

Opgepast: 'Nicky Hayen schuift op in de pikorde bij Celtic Glasgow'

Opgepast: 'Nicky Hayen schuift op in de pikorde bij Celtic Glasgow'

13:15
1
LIVE: Westerlo komt nog voor rust op gelijke hoogte Live

LIVE: Westerlo komt nog voor rust op gelijke hoogte

21:11
Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

Bliksemvertrek Nicky Hayen bij Club Brugge? Coach reageert

08:00
3
LIVE: Gent op voorsprong tegen Patro Eisden Maasmechelen! Live

LIVE: Gent op voorsprong tegen Patro Eisden Maasmechelen!

21:01
Zit Toby Alderweireld in één van de pakken van 'The Masked Singer'? De derde helft

Zit Toby Alderweireld in één van de pakken van 'The Masked Singer'?

21:00
"Bij Genk zeiden ze dat ik niet goed genoeg was" - Belgisch jeugdinternational bewijst het tegendeel

"Bij Genk zeiden ze dat ik niet goed genoeg was" - Belgisch jeugdinternational bewijst het tegendeel

20:40
Arnaud Bodart krijgt gigantische kritiek in Frankrijk na pijnlijke missers

Arnaud Bodart krijgt gigantische kritiek in Frankrijk na pijnlijke missers

20:20
Coach Vandenbroeck is streng na nieuwe ongeslagen wedstrijd

Coach Vandenbroeck is streng na nieuwe ongeslagen wedstrijd

20:10
Hij laat België weer achter zich: Wanneer zal Romelu Lukaku opnieuw kunnen spelen bij Napoli?

Hij laat België weer achter zich: Wanneer zal Romelu Lukaku opnieuw kunnen spelen bij Napoli?

19:40
📷 OFFICIEEL Belg die nog bij Standard en Eupen actief was vindt onderdak in Nederland

📷 OFFICIEEL Belg die nog bij Standard en Eupen actief was vindt onderdak in Nederland

19:20
"Het spijt me": José Mourinho komt met opvallende boodschap voor Eden Hazard

"Het spijt me": José Mourinho komt met opvallende boodschap voor Eden Hazard

19:00
Toptalent Noah Fernandez (PSV) wil met België U17 revanche nemen op het WK: "Dat wordt knokken!" Interview

Toptalent Noah Fernandez (PSV) wil met België U17 revanche nemen op het WK: "Dat wordt knokken!"

18:40
'Club uit de Premier League niet opgezet met wat er in de Jupiler Pro League gebeurt'

'Club uit de Premier League niet opgezet met wat er in de Jupiler Pro League gebeurt'

18:20
Vanavond krijgt hij de kans van zijn leven: Ajax, Serie A en Ligue 1 klopten al op de deur

Vanavond krijgt hij de kans van zijn leven: Ajax, Serie A en Ligue 1 klopten al op de deur

18:00
2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi Interview

2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi

17:40
1
Messoudi en Charaï negen jaar later tegen elkaar in beker: tricky vraag op tafel

Messoudi en Charaï negen jaar later tegen elkaar in beker: tricky vraag op tafel

17:20
Eindelijk een beetje goed nieuws over Julien Duranville

Eindelijk een beetje goed nieuws over Julien Duranville

17:00
1
Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales

Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales

16:30
12
Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

16:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/10: Baouf

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/10: Baouf

13:00
Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

15:39
8
Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels?

Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels?

13:30
7
📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

15:30
Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

14:40
26
Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

15:10
📷 'In het Lotto Park zullen ze echt niet kunnen lachen met transfertarget van Club Brugge'

📷 'In het Lotto Park zullen ze echt niet kunnen lachen met transfertarget van Club Brugge'

13:00
2
West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

15:00
1
🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

14:30
1
Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

14:20
📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief De derde helft

📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief

14:00
2
'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

12:40
3
Nicky Hayen legt keuze voor 'B-elftal' in Beker van België uit

Nicky Hayen legt keuze voor 'B-elftal' in Beker van België uit

21:20
De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

12:50
Brandon Mechele legt uit waarom hij in de basis startte in bekerwedstrijd

Brandon Mechele legt uit waarom hij in de basis startte in bekerwedstrijd

10:30
🎥 Eendracht Aalst Lede viert feest ondanks 6-1 nederlaag tegen Club Brugge

🎥 Eendracht Aalst Lede viert feest ondanks 6-1 nederlaag tegen Club Brugge

11:03
'Belgische deal van 200 miljoen euro in Champions League op komst'

'Belgische deal van 200 miljoen euro in Champions League op komst'

12:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Scottish Premier League

 Speeldag 33
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 5-1 Kilmarnock Kilmarnock
Dundee United Dundee United 1-0 St Johnstone FC St Johnstone FC
Saint Mirren Saint Mirren 3-2 Ross County FC Ross County FC
Motherwell Motherwell 0-0 Hearts Hearts
Aberdeen Aberdeen 2-2 Rangers FC Rangers FC
Hibernian Hibernian 4-0 Dundee Dundee

Nieuwste reacties

Vince Vince over Cercle Brugge - KV Kortrijk: 1-0 dbr1609 dbr1609 over Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic Andreas2962 Andreas2962 over Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales Nabucodonosor Nabucodonosor over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing Kabarka Kabarka over De meest besproken speler van Nederland: "Bij Anderlecht vonden ze me te dik" Don Doumbia Don Doumbia over Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge Lewmax Lewmax over KAA Gent - Patro Eisden Maasmechelen: 1-0 Don Doumbia Don Doumbia over Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf LD 007 LD 007 over 2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi King of Highbury King of Highbury over Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved