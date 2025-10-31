Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen

Union Saint-Gilloise heeft bekendgemaakt dat de club het boekjaar met winst heeft afgesloten. Een resultaat dat de club toeschrijft aan haar eigen werkmodel.

In zijn persbericht laat Union Saint-Gilloise weten dat het voor het boekjaar tot 30 juni 2025 een winst van 4,2 miljoen euro heeft geboekt. "Die winst zal volledig worden gebruikt om eerdere verliezen weg te werken. Zo versterken we het eigen vermogen van de club", klinkt het bij Union.

Een resultaat dat het clubbeleid bevestigt. "Dit positieve resultaat is vooral te danken aan de transfers van de zomermercato 2024 en aan de succesvolle Europese campagne."

Het systeem draait goed bij Union

Tijdens de zomermercato van 2024 verkocht Union voor meer dan 25 miljoen euro aan spelers, zonder daarbij de definitieve transfer van Mohamed Amoura naar Wolfsburg te rekenen. Die was op zich al bijna 15 miljoen euro waard.

Union blijft groeien, en heeft nog grote plannen. "Dit benadrukt de noodzaak van een nieuw stadion, dat essentieel is om hogere en stabielere inkomsten te garanderen."

De deelname aan de Champions League zal naar verwachting nog meer winst opleveren, maar de club blijft trouw aan haar beleid. "Union zal een strikt financieel beleid blijven voeren, met een loonmassa vergelijkbaar met vorig seizoen, ondanks de sterke sportieve prestaties. Daarnaast blijft de club investeren in infrastructuur en jeugdopleiding."