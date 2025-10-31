Spektakel in de CPL: Lommel en Lierse zorgen voor acht (!) doelpunten, late opdoffer voor Lokeren

De Waalse derby tussen Standard en Charleroi was niet de enige spannende wedstrijd dit weekend. Ook in de Challenger Pro League viel er heel wat te beleven, met Lokeren en Lierse die voor spektakel zorgden in hun duels tegen Francs Borains en Lommel.

In de Jupiler Pro League kregen we de Waalse derby te zien, een clash tussen Standard en Charleroi. Maar ook in de Challenger Pro League stonden er leuke affiches op het programma.

Lokeren klimt in het klassement

Lokeren nam het thuis op tegen Francs Borains, twee ploegen die aan het seizoensbegin nog niet echt konden overtuigen. Op slag van rust kon Sumaila Wasiu de score openen, 1-0 voor Lokeren.

In minuut 52 kwamen de bezoekers langszij dankzij een doelpunt van Philipp Wydra. Een klein kwartier voor het einde van de match leek Jordi Palacios de wedstrijd te beslissen door de 2-1 te scoren, maar niets was minder waar. In de slotfase kon Lima er 2-2 van maken, waardoor Lokeren voorlopig naar de tiende plaats stijgt. Francs Borains schuift op naar plek 13.

Lierse en Lommel zorgen voor spektakel

Verder ging Lommel nog op bezoek bij Lierse, en daar werden de fans getrakteerd op acht doelpunten. Na een kleine 20 minuten spelen zette Perdichizzi Lierse op voorsprong, maar lang konden de Pallieters niet genieten.





Een zevental minuten later verscheen Perdichizzi opnieuw op het scorebord, maar deze keer maakte hij een owngoal. Lenaerts scoorde de 2-1 (36'), terwijl Salah op slag van rust een voorzet van Schoofs in doel devieerde (2-2, 45').

Meteen na de pauze haalde Adinany de trekker over, waardoor Lierse voor de derde keer op voorsprong kwam (3-2, 48'). Een dikke tien minuten later scoorde Eyoma het zesde doelpunt van de partij om Lommel op gelijke hoogte te brengen.

In minuut 87 scoorde Seuntjes de 3-4, wat op het winnende doelpunt leek, maar ook in Lier was er een dolle slotfase. Sam de Grand pakte zijn tweede gele kaart, waarna Adinany met zijn tweede van de avond de 4-4 in doel knikte.