Spektakel in de CPL: Lommel en Lierse zorgen voor acht (!) doelpunten, late opdoffer voor Lokeren

Spektakel in de CPL: Lommel en Lierse zorgen voor acht (!) doelpunten, late opdoffer voor Lokeren
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Waalse derby tussen Standard en Charleroi was niet de enige spannende wedstrijd dit weekend. Ook in de Challenger Pro League viel er heel wat te beleven, met Lokeren en Lierse die voor spektakel zorgden in hun duels tegen Francs Borains en Lommel.

In de Jupiler Pro League kregen we de Waalse derby te zien, een clash tussen Standard en Charleroi. Maar ook in de Challenger Pro League stonden er leuke affiches op het programma.

Lokeren klimt in het klassement

Lokeren nam het thuis op tegen Francs Borains, twee ploegen die aan het seizoensbegin nog niet echt konden overtuigen. Op slag van rust kon Sumaila Wasiu de score openen, 1-0 voor Lokeren.

In minuut 52 kwamen de bezoekers langszij dankzij een doelpunt van Philipp Wydra. Een klein kwartier voor het einde van de match leek Jordi Palacios de wedstrijd te beslissen door de 2-1 te scoren, maar niets was minder waar. In de slotfase kon Lima er 2-2 van maken, waardoor Lokeren voorlopig naar de tiende plaats stijgt. Francs Borains schuift op naar plek 13.

Lierse en Lommel zorgen voor spektakel

Verder ging Lommel nog op bezoek bij Lierse, en daar werden de fans getrakteerd op acht doelpunten. Na een kleine 20 minuten spelen zette Perdichizzi Lierse op voorsprong, maar lang konden de Pallieters niet genieten.

Een zevental minuten later verscheen Perdichizzi opnieuw op het scorebord, maar deze keer maakte hij een owngoal. Lenaerts scoorde de 2-1 (36'), terwijl Salah op slag van rust een voorzet van Schoofs in doel devieerde (2-2, 45').

Meteen na de pauze haalde Adinany de trekker over, waardoor Lierse voor de derde keer op voorsprong kwam (3-2, 48'). Een dikke tien minuten later scoorde Eyoma het zesde doelpunt van de partij om Lommel op gelijke hoogte te brengen.

In minuut 87 scoorde Seuntjes de 3-4, wat op het winnende doelpunt leek, maar ook in Lier was er een dolle slotfase. Sam de Grand pakte zijn tweede gele kaart, waarna Adinany met zijn tweede van de avond de 4-4 in doel knikte.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. SK Beveren SK Beveren 11 31 10 1 0 24-5 19 W W W G W
2. KV Kortrijk KV Kortrijk 10 25 8 1 1 20-9 11 G W W V W
3. K Beerschot VA K Beerschot VA 10 24 7 3 0 17-6 11 W W W G W
4. Luik FC Luik FC 11 22 7 1 3 19-11 8 V W W W W
5. Lommel SK Lommel SK 12 19 5 4 3 24-17 7 V W G V G
6. Eupen Eupen 11 19 5 4 2 17-11 6 G V G W W
7. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 10 17 5 2 3 15-12 3 G W W G V
8. RWDM Brussels RWDM Brussels 10 14 4 2 4 22-17 5 V W G W V
9. KAA Gent KAA Gent 10 11 3 2 5 13-13 0 G V W V V
10. KSC Lokeren KSC Lokeren 11 11 3 2 6 13-17 -4 G V W W G
11. Jong Genk Jong Genk 10 10 3 1 6 10-20 -10 V V V W V
12. RSCA Futures RSCA Futures 10 10 2 4 4 13-16 -3 W G G G V
13. Lierse SK Lierse SK 12 10 2 4 6 12-17 -5 G V V G G
14. Francs Borains Francs Borains 11 10 2 5 4 12-18 -6 G G V W G
15. Seraing Seraing 11 7 1 4 6 10-20 -10 G V V G G
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 10 4 0 4 6 8-20 -12 V G V V G
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 10 2 0 2 8 3-23 -20 V G V V G
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lommel SK
KSC Lokeren

Meer nieuws

Ivan Leko spreekt over de moeilijke situatie van Dante Vanzeir bij KAA Gent

Ivan Leko spreekt over de moeilijke situatie van Dante Vanzeir bij KAA Gent

23:30
Oehoe van The Masked Singer ontmaskerd: deze voormalige Rode Duivel zat in het pak

Oehoe van The Masked Singer ontmaskerd: deze voormalige Rode Duivel zat in het pak

23:00
Standard doet heel goede zaak en klopt Charleroi in Waalse derby

Standard doet heel goede zaak en klopt Charleroi in Waalse derby

22:59
Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby

Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby

22:30
2
Ex-keeper Club roept zijn team op het kinderlijke achterwege te laten: dit neemt Lierse mee naar competitie

Ex-keeper Club roept zijn team op het kinderlijke achterwege te laten: dit neemt Lierse mee naar competitie

13:45
📷 🎥 Halloween op Sclessin: Standard en zijn fans maken indruk

📷 🎥 Halloween op Sclessin: Standard en zijn fans maken indruk

21:40
STVV-coach Wouter Vrancken niet zo blij met bekerloting: "Ik had eigenlijk maar één wens..."

STVV-coach Wouter Vrancken niet zo blij met bekerloting: "Ik had eigenlijk maar één wens..."

21:20
Hier zal Nicky Hayen heel blij mee zijn: Club Brugge deelt serieuze opsteker mee

Hier zal Nicky Hayen heel blij mee zijn: Club Brugge deelt serieuze opsteker mee

21:00
Een herdenking aan West-Vlaamse derby tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem? Bieden kan nog altijd

Een herdenking aan West-Vlaamse derby tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem? Bieden kan nog altijd

20:45
1
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht

20:20
KRC Genk-coach Thorsten Fink moet moeilijke knopen doorhakken, maar is van één keuze al heel zeker

KRC Genk-coach Thorsten Fink moet moeilijke knopen doorhakken, maar is van één keuze al heel zeker

20:00
Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties

Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties

19:42
3
Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen

Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen

19:20
4
Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter

Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter

19:10
1
Eindelijk goed nieuws voor Lukaku: Rode Duivel zet grote stap vooruit

Eindelijk goed nieuws voor Lukaku: Rode Duivel zet grote stap vooruit

19:00
JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan"

JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan"

18:20
7
Westerlo-fans zijn heel scherp en komen plots met duidelijke boodschap voor hun spelers

Westerlo-fans zijn heel scherp en komen plots met duidelijke boodschap voor hun spelers

18:00
KRC Genk-Anderlecht op donderdag: dit zijn de speeldata van de 1/8e finales in de Croky Cup

KRC Genk-Anderlecht op donderdag: dit zijn de speeldata van de 1/8e finales in de Croky Cup

17:40
1
Met twee woorden spreken, David Hubert is gewaarschuwd: het is Zulte Waregem

Met twee woorden spreken, David Hubert is gewaarschuwd: het is Zulte Waregem

16:45
1
Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen

Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen

17:20
1
KRC Genk-coach Fink niet gelukkig na beslissing van eigen fans: "Het is heel jammer"

KRC Genk-coach Fink niet gelukkig na beslissing van eigen fans: "Het is heel jammer"

17:00
Knaltransfer op komst? 'Lucas Stassin kan Saint-Étienne nog verlaten voor het WK'

Knaltransfer op komst? 'Lucas Stassin kan Saint-Étienne nog verlaten voor het WK'

16:30
Na de A-ploeg van Genk wacht nu Jong Genk: één zaak ligt trainer van RWDM Brussels zwaar op de maag

Na de A-ploeg van Genk wacht nu Jong Genk: één zaak ligt trainer van RWDM Brussels zwaar op de maag

15:15
Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht"

Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht"

16:00
1
Lierse weet na bezoek aan Mechelen wat het is om tegen sterke JPL-spits te spelen: dit wordt hierover gezegd

Lierse weet na bezoek aan Mechelen wat het is om tegen sterke JPL-spits te spelen: dit wordt hierover gezegd

09:45
Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

15:30
KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

15:00
Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

14:21
14
Vincent Kompany heeft goud in handen bij Bayern: Real Madrid kijkt met grote ogen mee

Vincent Kompany heeft goud in handen bij Bayern: Real Madrid kijkt met grote ogen mee

14:00
Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd

Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd

13:30
3
Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

13:00
1
Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap De derde helft

Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap

12:40
31
Kijken we binnenkort allemaal hier naar JPL als DAZN-verhaal stopt? "Dat kan heel snel gaan"

Kijken we binnenkort allemaal hier naar JPL als DAZN-verhaal stopt? "Dat kan heel snel gaan"

12:00
RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover Reactie

RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover

12:10
3
Stijn Stijnen had gewaarschuwd, maar komt met opmerkelijke opvatting na zware bekernederlaag bij KAA Gent

Stijn Stijnen had gewaarschuwd, maar komt met opmerkelijke opvatting na zware bekernederlaag bij KAA Gent

12:30
Westerlo-topman haalt fors uit: "Dit is niet het Westerlo dat we willen zijn"

Westerlo-topman haalt fors uit: "Dit is niet het Westerlo dat we willen zijn"

12:20

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 12
KSC Lokeren KSC Lokeren 2-2 Francs Borains Francs Borains
Lierse SK Lierse SK 4-4 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 01/11 Eupen Eupen
RWDM Brussels RWDM Brussels 01/11 Jong Genk Jong Genk
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 01/11 Luik FC Luik FC
SK Beveren SK Beveren 01/11 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
K Beerschot VA K Beerschot VA 02/11 KV Kortrijk KV Kortrijk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 02/11 RSCA Futures RSCA Futures

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Charleroi: 3-1 Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Een herdenking aan West-Vlaamse derby tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem? Bieden kan nog altijd Sv1978 Sv1978 over JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17 Standard 2.0 Standard 2.0 over Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd J K J K over Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen J K J K over Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter Andreas2962 Andreas2962 over Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved