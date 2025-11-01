🎥 De topper in de Bundesliga? Vincent Kompany maakt er korte metten mee: nieuwe demonstratie van Bayern

🎥 De topper in de Bundesliga? Vincent Kompany maakt er korte metten mee: nieuwe demonstratie van Bayern
Bayern München ontving vanavond Bayer Leverkusen. Opnieuw een foutloze wedstrijd voor Vincent Kompany.

Een duel tussen de twee meest recente kampioenen: de topper van het weekend bracht Bayern München tegenover Bayer Leverkusen in de Bundesliga. De ploeg van Vincent Kompany, die al het hele seizoen in topvorm verkeert, zette die lijn moeiteloos verder.

Bayern nam geleidelijk de controle over de wedstrijd en verzilverde dat overwicht na 25 minuten. Serge Gnabry werd diep gestuurd en opende de score tegen Mark Flekken. Daarmee begon het offensieve spektakel van de thuisploeg.

De 15e overwinning in 15 wedstrijden

Vijf minuten later verdubbelde Nicolas Jackson de voorsprong door een voorzet van Konrad Laimer af te werken (31’, 2-0). Kort voor rust werd het zelfs 3-0 na een owngoal van Loïc Badé.

In de tweede helft bleef Bayern de wedstrijd domineren zonder nog voluit te gaan. Ondanks de invalbeurten van Harry Kane en Michael Olise, die Kompany aanvankelijk rust had gegund, vielen er geen extra doelpunten meer.

Bayern behoudt zo zijn voorsprong van vijf punten op Leipzig, dat met 3-1 won van Stuttgart, en blijft aan de leiding in de Bundesliga. De volgende opdracht voor de Rekordmeister is een lastige verplaatsing naar PSG.

