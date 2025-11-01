"We hebben een goeie Thorgan, maar dat volstaat niet" - Hasi windt er geen doekjes om

"We hebben een goeie Thorgan, maar dat volstaat niet" - Hasi windt er geen doekjes om

Anderlecht zit in een sportieve dip, en coach Besnik Hasi zoekt naar verklaringen bij zichzelf én zijn spelers. De Kosovaar sprak openhartig over enkele van zijn pionnen, van wie hij meer verwacht in deze fase van het seizoen.

Zo wijst Hasi op Nilson Angulo, die volgens hem zijn sterke seizoensstart niet heeft kunnen doortrekken. “Hij krijgt heel veel vertrouwen van mij”, zegt de coach. “In het begin van het seizoen besliste hij wedstrijden. We weten dat hij dat kan, maar nu moet hij het opnieuw beginnen tonen.” Volgens Hasi speelt druk daarbij een grote rol. “Nilson legt zichzelf te veel druk op. Dat is iets wat ik ook zie bij Vazquez.”

Over Luis Vazquez, die de rol van Kasper Dolberg moest overnemen, blijft Hasi mild. “Ik heb hem nooit hard aangepakt, ook niet intern. Na het vertrek van Dolberg en de blessure van Bertaccini hadden we maar twee spitsen. Dan moet je opletten met wat je zegt. Hij wil té graag en maakt het zichzelf daardoor moeilijk.”

Als Thorgan niet speelt, is Anderlecht offensief minder

Thorgan Hazard krijgt dan weer lof, ondanks de kritiek op zijn gebrek aan doelpunten. “We kunnen makkelijk zeggen dat hij niet scoort", zegt Hasi, “maar Thorgan zit bij elke kans. Tegen Charleroi creëert hij twee kansen, tegen STVV geeft hij twee assists. Als hij niet speelt, zijn we offensief minder. We hebben nu een goeie Thorgan, maar we hebben meer nodig.”

In de verdediging blijft Hasi zoeken naar de juiste balans. Zo verklaarde hij waarom Yasin Özcan vaak op de bank blijft. “Het was de bedoeling dat hij de tweede helft tegen Ninove zou starten, maar dat leek ons niet opportuun. Voor mij is Yasin geen centrale verdediger, eerder een linksback. In zijn positiespel centraal zijn er nog mankementen.”

Ook jonge spelers als Mihajlo Ilic krijgen nog niet altijd het vertrouwen. Hasi benadrukt dat hij zijn aanpak afstemt op leeftijd en ervaring. “Tegen de jonkies ben ik zachter. Ik geef hen vertrouwen, ook als ze fouten maken. Maar bij de ervaren spelers durf ik harder te zijn. Alleen: vertrouwen moet wel beantwoord worden met prestaties. En dat ontbreekt nu net bij te velen.”

Volg Anderlecht - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

