PSG houdt de adem in voor clash met Bayern: wat sterkhouder Démbélé zei, zorgt voor ongerustheid

PSG maakt zich zorgen: Ousmane Dembélé werd betrapt terwijl hij zei dat hij pijn had aan zijn hamstrings, enkele dagen voor de clash tegen Bayern München.

PSG won met 1-0 van Nice, maar het werd geen rustige avond. Ousmane Dembélé, die in het slot van de wedstrijd inviel, voelde opnieuw pijn aan zijn hamstring. Een blessure die de Gouden Bal-winnaar opnieuw aan de kant zou kunnen houden.

De Franse winger, net terug uit blessure, vertelde zijn ploegmaats dat hij "te veel pijn" had. Op de beelden is te zien hoe hij dat zegt tegen Achraf Hakimi, die zichtbaar bezorgd reageert.

« J’ai mal à l’ischio » 😣



Nouvelle blessure pour Ousmane Dembélé lors du match contre Nice ? 👀#PSGOGCN pic.twitter.com/Xy6s8jx4WD — L1+ (@ligue1plus) November 1, 2025

Op de persconferentie bleef Luis Enrique opvallend kalm. De PSG-coach wil geen enkel risico nemen. "We moeten rustig blijven en zijn gevoel goed opvolgen", herhaalde hij. Dembélé, die in september geblesseerd raakte bij de Franse nationale ploeg, zou nog niet 100% hersteld zijn.





De timing kon nauwelijks slechter. Dinsdag neemt PSG het in de Champions League op tegen het Bayern München van Vincent Kompany. De Duitsers zijn indrukwekkend bezig: 15 wedstrijden, 15 zeges, geen enkel misstap. De titelverdediger moet dus aan de bak tegen een ploeg die dit seizoen nog niet verloor.

Dembélé dreigt die topper te missen, waardoor Luis Enrique zal moeten rekenen op andere sterkhouders om het op te nemen tegen de Beierse reus. Om dit Bayern te verslaan zal PSG op zijn beste troepen moeten kunnen rekenen.