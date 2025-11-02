Vincent Kompany komt met grote waarschuwing voor tegenstanders na 15e overwinning op rij met Bayern München

Bayern München blijft onstopbaar: zaterdagavond won het met 3-0 van Bayer Leverkusen, de vijftiende overwinning op rij. Vincent Kompany is tevreden, maar blijft scherp. "We hebben 15 wedstrijden gewonnen, dat is goed, maar niet genoeg."

Bayern München heeft zaterdagavond met 3-0 gewonnen van Bayer Leverkusen. Het begint tegenwoordig op de carrièremodus van EA FC te lijken op het makkelijkste niveau: Der Rekordmeister boekte zijn 15e (!) zege op rij.

"We hebben 15 wedstrijden gewonnen, dat is goed, maar we moeten zo doorgaan", zei Vincent Kompany na afloop volgens de clubmedia. "Het is niet genoeg. Ik kijk uit naar PSG. We hebben het recht verdiend om daar vol enthousiasme naartoe te gaan."

Zege nummer 15 is een feit voor Kompany & co

Het viel op dat Kompany besloot om te roteren. Sterspelers als Olise, Luis Diaz en Harry Kane werden gespaard voor het CL-duel met PSG. "Rotatie? Ik noem het concurrentie", gaat de Belgische trainer verder na afloop.

"Het is normaal dat de tegenstander extra gemotiveerd is wanneer ze zien dat er een paar spelers ontbreken. Het was belangrijk voor ons om vanaf het begin het tempo hoog te houden. Daarna heb je ook wat geluk nodig om de doelpunten te maken, en dat hebben we gedaan."





Nu kijkt Kompany uit naar PSG. Dinsdag speelt de club uit Beieren in Parijs. "Het moet rock-’n-roll worden. Zij hebben vertrouwen, wij ook, het wordt een geweldige wedstrijd."