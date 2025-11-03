'Standard kaapt belangrijke pion weg bij FCV Dender'

Net als Mircea Rednic kwam ook Vincent Euvrard alleen aan bij Standard, om samen te werken met de bestaande staf. Toch krijgt hij binnenkort versterking van een van zijn voormalige assistenten bij Dender.

Dat is een van de redenen waarom Standard zich tijdens de zomermercato niet kon richten op zijn prioritaire transferdoelen: de nieuwe coach van de Rouches moest alleen aankomen, om de bestaande staf te behouden.

Mircea Rednic kwam dus zonder assistent aan, en Gunter Vandebroeck, voormalig coach van de U18, vulde de staf aan om de overgang tussen de jeugd en de A-kern te vergemakkelijken. Eind augustus kwam Vincent Euvrard eveneens alleen toe om Rednic op te volgen en Standard te redden, terwijl de rest van de technische staf ongewijzigd bleef.

Vincent Euvrard krijgt binnenkort gezelschap van een oud-assistent bij Standard

Dat zal echter niet lang meer zo blijven. Volgens La Dernière Heure zal Frédéric Stilmant de komende weken neerstrijken aan de oevers van de Maas.

De voormalige assistent van Euvrard bij RWDM en Zulte Waregem moet eerst nog zijn opzegperiode afwerken bij de rode lantaarn, voor hij zich opnieuw bij zijn vroegere mentor voegt. Hij zal deel uitmaken van de staf naast José Jeunechamps, Gunter Vandebroeck en Jean-François Gillet.

Tijdens zijn spelerscarrière kwam Frédéric Stilmant uit voor onder meer Olympic Charleroi, Tubeke, KV Oostende en Leuven. De voormalige middenvelder, nu 46 jaar, speelde 130 wedstrijden in de Challenger Pro League en een vijftiental in de Jupiler Pro League.