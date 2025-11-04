📷 'Geen goed nieuws voor Club Brugge: Toptarget is geen eerste keuze meer'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 3 reacties
📷 'Geen goed nieuws voor Club Brugge: Toptarget is geen eerste keuze meer'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De transferplannen van Internazionale ondergaan een wijziging. Waar Joël Ordoñez lange tijd als topdoelwit gold, lijkt de Italiaanse club nu Oumar Solet van RB Salzburg als eerste keuze te beschouwen. Dat is geen gunstig signaal voor Club Brugge.

Club Brugge en Inter: van concrete gesprekken naar twijfel

De interesse van Inter in Joël Ordoñez ontstond al in de zomer van 2025. De Ecuadoraanse verdediger van Club Brugge werd toen gelinkt aan een overstap naar Italië, nadat eerdere gesprekken met Olympique Marseille op niets waren uitgelopen.

Uiteindelijk verlengde Ordoñez zijn contract bij Club Brugge tot medio 2029, maar de geruchten rond een vertrek bleven aanhouden. Volgens transferjournalist Ekrem Konur was Inter recent nog heel concreet in de onderhandelingen met Club Brugge.

De Italiaanse club zou zelfs een wederdienst van de Belgische ploeg hebben verwacht in het kader van een bredere samenwerking. De relatie tussen beide clubs werd versterkt door de transfer van Stankovic.

De situatie lijkt nu echter te kantelen. Konur meldt dat Inter momenteel Oumar Solet als prioriteit beschouwt. De verdediger van RB Salzburg ligt nog tot 2027 onder contract en wordt ook gevolgd door Leipzig, Napoli en Monaco.

Concurrentie en marktpositie van Ordoñez

De verschuiving in prioriteit betekent niet dat de interesse in Ordoñez volledig verdwenen is. De verdediger blijft op de radar van meerdere clubs, waaronder Aston Villa, Newcastle en Liverpool. Club Brugge bevindt zich in een sterke onderhandelingspositie door de recente contractverlenging en de groeiende marktwaarde van de speler.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Inter Milaan
Joel Ordonez

Meer nieuws

LIVE: Union geraakt niet meer tot bij Oblak Live

LIVE: Union geraakt niet meer tot bij Oblak

22:11
🎥 Ex-speler van Zulte Waregem opnieuw genoemd bij Antwerp: management komt met duidelijke boodschap

🎥 Ex-speler van Zulte Waregem opnieuw genoemd bij Antwerp: management komt met duidelijke boodschap

22:00
Jacky Mathijssen vindt uitspraak van Genkspeler totaal ongepast

Jacky Mathijssen vindt uitspraak van Genkspeler totaal ongepast

21:40
KAA Gent haalt zijn slag thuis: dit blijft er nog over als schorsing voor Max Dean

KAA Gent haalt zijn slag thuis: dit blijft er nog over als schorsing voor Max Dean

21:20
6
Arthur Vermeeren, van chouchou bij Antwerp naar 'God in Zuid-Frankrijk'?

Arthur Vermeeren, van chouchou bij Antwerp naar 'God in Zuid-Frankrijk'?

20:40
2
"Gaat hen alleen maar extra motiveren": Analist verwacht stevige reactie van Antwerp

"Gaat hen alleen maar extra motiveren": Analist verwacht stevige reactie van Antwerp

21:00
Marc Wilmots pakt uit met stevige verdediging na zware woorden tegen scheidsrechter

Marc Wilmots pakt uit met stevige verdediging na zware woorden tegen scheidsrechter

20:20
2
Sam Baro heeft een duidelijke boodschap over Ivan Leko na pandoering tegen OHL

Sam Baro heeft een duidelijke boodschap over Ivan Leko na pandoering tegen OHL

20:00
2
Filip Joos neemt het op voor JPL-coach: "Zou jammer zijn als hij daardoor problemen krijgt"

Filip Joos neemt het op voor JPL-coach: "Zou jammer zijn als hij daardoor problemen krijgt"

19:30
Hasi krijgt een klein beetje gelijk: "Extra pijnlijk voor hem"

Hasi krijgt een klein beetje gelijk: "Extra pijnlijk voor hem"

19:20
Maar één aan de aftrap tegen Napoli: Rode Duivel laat zich klaar en duidelijk uit over De Bruyne en Lukaku

Maar één aan de aftrap tegen Napoli: Rode Duivel laat zich klaar en duidelijk uit over De Bruyne en Lukaku

18:20
📷 Patro Eisden komt met fors statement na afgekeurd doelpunt tegen RSCA Futures

📷 Patro Eisden komt met fors statement na afgekeurd doelpunt tegen RSCA Futures

19:00
Waarom al die kritiek? Anderlecht-vedette blijft de belangrijkste pion op het veld en bewijst dat ook Analyse

Waarom al die kritiek? Anderlecht-vedette blijft de belangrijkste pion op het veld en bewijst dat ook

18:40
1
Bayern München blijft op recordjacht: Vincent Kompany houdt zich niet in over clash met PSG

Bayern München blijft op recordjacht: Vincent Kompany houdt zich niet in over clash met PSG

17:40
2
"Of we in topvorm zitten?" Joaquin Seys komt met verrassend antwoord

"Of we in topvorm zitten?" Joaquin Seys komt met verrassend antwoord

15:30
2
Aanvoerder KVK in de kleedkamer laten tijdens de rust? Michiel Jonckheere legt het uit

Aanvoerder KVK in de kleedkamer laten tijdens de rust? Michiel Jonckheere legt het uit

18:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/11: Still - Hayen - Slot

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/11: Still - Hayen - Slot

16:00
Enkele dagen later al een nieuwe job? Analist zegt welke club Will Still moet aantrekken

Enkele dagen later al een nieuwe job? Analist zegt welke club Will Still moet aantrekken

15:00
Kevin Mac Allister spreekt zich uit over zijn eigen toekomst bij Union SG

Kevin Mac Allister spreekt zich uit over zijn eigen toekomst bij Union SG

16:30
Patrick Goots kan er niet mee lachen en heeft duidelijke boodschap voor fans van Westerlo

Patrick Goots kan er niet mee lachen en heeft duidelijke boodschap voor fans van Westerlo

17:20
2
Geen precedent scheppen: dit is de frappante verdediging van KAA Gent tegen schorsing van Max Dean

Geen precedent scheppen: dit is de frappante verdediging van KAA Gent tegen schorsing van Max Dean

17:00
15
De droom van profvoetbal? Club van Kerkhofs en Verheye grijpt de macht in Eerste Amateurklasse

De droom van profvoetbal? Club van Kerkhofs en Verheye grijpt de macht in Eerste Amateurklasse

16:45
De laatste keer dat Barcelona in Jan Breydel speelde, werd er voetbalgeschiedenis geschreven

De laatste keer dat Barcelona in Jan Breydel speelde, werd er voetbalgeschiedenis geschreven

14:40
📷 'Genk en Union krijgen er nog concurrentie bij voor nieuwe aanvaller'

📷 'Genk en Union krijgen er nog concurrentie bij voor nieuwe aanvaller'

16:00
LIVE: David Hubert heeft een plan: dit zijn de vermoedelijke elf van Union tegen Atlético Madrid

LIVE: David Hubert heeft een plan: dit zijn de vermoedelijke elf van Union tegen Atlético Madrid

13:15
Ligt nieuwe droomjob klaar voor Nicky Hayen? "Binnen twee jaar"

Ligt nieuwe droomjob klaar voor Nicky Hayen? "Binnen twee jaar"

13:30
2
📷 Burgemeester komt met duidelijke oproep nu FC Barcelona op zijn grondgebied verblijft

📷 Burgemeester komt met duidelijke oproep nu FC Barcelona op zijn grondgebied verblijft

12:00
1
Karetsas stelt Genk-fans gerust: "Ik was het even kwijt, maar heb het teruggevonden"

Karetsas stelt Genk-fans gerust: "Ik was het even kwijt, maar heb het teruggevonden"

14:20
3
RIP! Amper 44-jarige trainer bezwijkt aan hartaanval tijdens wedstrijd

RIP! Amper 44-jarige trainer bezwijkt aan hartaanval tijdens wedstrijd

14:00
Supporters La Louvière hebben er genoeg van en komen met actie richting Antwerp

Supporters La Louvière hebben er genoeg van en komen met actie richting Antwerp

13:45
25
Zien we straks overal paarse en blauwe kaarten in het voetbal? Het wordt momenteel uitgetest

Zien we straks overal paarse en blauwe kaarten in het voetbal? Het wordt momenteel uitgetest

12:40
Frank Boeckx zet Anderlechtspeler stevig op zijn plaats

Frank Boeckx zet Anderlechtspeler stevig op zijn plaats

13:00
'Antwerp heeft tester met verleden bij Sporting Lissabon rondlopen'

'Antwerp heeft tester met verleden bij Sporting Lissabon rondlopen'

12:30
2
Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge

Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge

09:30
15
Binnenlandse Zaken gaat veel strenger optreden bij voetbalmatchen: Anderlecht-fans mochten het al ondervinden

Binnenlandse Zaken gaat veel strenger optreden bij voetbalmatchen: Anderlecht-fans mochten het al ondervinden

11:39
Analist heel hard voor Max Dean: "Minstens 10.000 euro boete"

Analist heel hard voor Max Dean: "Minstens 10.000 euro boete"

12:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Slavia Praag Slavia Praag 0-3 Arsenal Arsenal
Napoli Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Tottenham Tottenham 2-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Juventus Juventus 1-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Liverpool FC Liverpool FC 1-0 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 0-2 Bayern München Bayern München
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-1 Monaco Monaco
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-0 Union SG Union SG
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 1-0 PSV PSV
FK Qarabag FK Qarabag 05/11 Chelsea Chelsea
Pafos FC Pafos FC 05/11 Villarreal Villarreal
Inter Milaan Inter Milaan 05/11 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 05/11 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Ajax Ajax 05/11 Galatasaray Galatasaray
Club Brugge Club Brugge 05/11 Barcelona Barcelona
Manchester City Manchester City 05/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Marseille Marseille 05/11 Atalanta Atalanta
SL Benfica SL Benfica 05/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

SmurF SmurF over WK U17 begint in mineur: Duivels geven voorsprong volledig uit handen en verliezen thriller tegen Argentinië Venom#13 Venom#13 over Atlético Madrid - Union SG: 1-0 Venom#13 Venom#13 over Supporters La Louvière hebben er genoeg van en komen met actie richting Antwerp FCB vo altijd FCB vo altijd over 🎥 Alle stoppen slaan door bij Max Dean: onverklaarbare aanslag op Maertens en hallucinante reactie Andreas2962 Andreas2962 over Marc Wilmots pakt uit met stevige verdediging na zware woorden tegen scheidsrechter Birger J. Birger J. over KAA Gent haalt zijn slag thuis: dit blijft er nog over als schorsing voor Max Dean Snoek Snoek over Bayern München blijft op recordjacht: Vincent Kompany houdt zich niet in over clash met PSG patje teppers patje teppers over Filip Joos trekt stevig van leer tegen Lothar D'Hondt: "Ik vind dit schorsingsmateriaal" Venom#13 Venom#13 over Arthur Vermeeren, van chouchou bij Antwerp naar 'God in Zuid-Frankrijk'? Don Doumbia Don Doumbia over Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved