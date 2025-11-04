📷 'Geen goed nieuws voor Club Brugge: Toptarget is geen eerste keuze meer'

De transferplannen van Internazionale ondergaan een wijziging. Waar Joël Ordoñez lange tijd als topdoelwit gold, lijkt de Italiaanse club nu Oumar Solet van RB Salzburg als eerste keuze te beschouwen. Dat is geen gunstig signaal voor Club Brugge.

Club Brugge en Inter: van concrete gesprekken naar twijfel

De interesse van Inter in Joël Ordoñez ontstond al in de zomer van 2025. De Ecuadoraanse verdediger van Club Brugge werd toen gelinkt aan een overstap naar Italië, nadat eerdere gesprekken met Olympique Marseille op niets waren uitgelopen.

Uiteindelijk verlengde Ordoñez zijn contract bij Club Brugge tot medio 2029, maar de geruchten rond een vertrek bleven aanhouden. Volgens transferjournalist Ekrem Konur was Inter recent nog heel concreet in de onderhandelingen met Club Brugge.

De Italiaanse club zou zelfs een wederdienst van de Belgische ploeg hebben verwacht in het kader van een bredere samenwerking. De relatie tussen beide clubs werd versterkt door de transfer van Stankovic.

De situatie lijkt nu echter te kantelen. Konur meldt dat Inter momenteel Oumar Solet als prioriteit beschouwt. De verdediger van RB Salzburg ligt nog tot 2027 onder contract en wordt ook gevolgd door Leipzig, Napoli en Monaco.

Concurrentie en marktpositie van Ordoñez

De verschuiving in prioriteit betekent niet dat de interesse in Ordoñez volledig verdwenen is. De verdediger blijft op de radar van meerdere clubs, waaronder Aston Villa, Newcastle en Liverpool. Club Brugge bevindt zich in een sterke onderhandelingspositie door de recente contractverlenging en de groeiende marktwaarde van de speler.