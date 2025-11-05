📷 La Louvière geeft een update over de blessure van Mouhamed Belkheir

Mouhamed Belkheir is succesvol geopereerd aan zijn knie. De Algerijnse aanvaller, die een seizoen doormaakt dat ver onder de verwachtingen ligt, zal nu beginnen aan zijn revalidatie.

Mouhamed Belkheir beleeft duidelijk niet het seizoen van zijn dromen. De Algerijnse middenvelder was vorig seizoen nog de held bij La Louvière en was een belangrijke pion in de strijd om promotie vorig seizoen.

Maar, gezien zijn naderende vertrek naar Saoedi-Arabië aan het begin van het seizoen, speelde hij enkel de eerste wedstrijd tegen Standard. Belkheir scoorde, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel.

Geslaagde operatie voor Mouhamed Belkheir

Uiteindelijk bleef hij en keerde hij terug in de groep voor de interlandperiode in oktober. Hij stond voor de tweede keer in de basis tegen Zulte Waregem, voordat hij zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie tijdens een oefenwedstrijd tegen Jong Gent.

Enkele dagen later bevestigde Frédéric Taquin op een persconferentie het gevreesde slechte nieuws: Mouhamed Belkheir had zijn kruisbanden gescheurd en zou tot het einde van het seizoen uitgeschakeld zijn.

Woensdagochtend heeft La Louvière een verklaring afgelegd over de toestand van de 26-jarige spits. Zijn operatie is succesvol verlopen en hij zal nu beginnen aan zijn revalidatiefase.