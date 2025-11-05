Franck Boeckx maakt Belgische topclub af: "Niet om aan te zien"

Royal Antwerp FC staat voorlopig voorlaatste in de Jupiler Pro League met amper 11 op 39. Het loopt dan ook van geen meter bij The Great Old. Stef Wils lijkt (vooralsnog) wel te mogen aanblijven, maar het niveau was niet om aan te zien.

De analisten zijn het erover eens: het spelniveau van Royal Antwerp is op dit moment echt wel bedroevend te noemen. Al is dat gezien het kwaliteitsverlies misschien niet eens zo'n grote verrassing.

Waar ligt de oplossing voor Royal Antwerp?

Een nieuwe coach lijkt niet de oplossing te zijn, want de spelers zijn gewoon niet goed genoeg volgens Frank Boeckx. "Met deze ploeg kan je echt niet beter doen", was hij streng in de HLN Voetbalpodcast.

"Het had niets met het kunstgras te maken, maar wel met de snelheid van handelen: Antwerp leek precies op een ijspiste te spelen tegen een STVV dat wél de bal kon laten rondgaan."

Het spel van Antwerp was echt niet om aan te zien

"Er zijn minstens tien ballen gewoon buiten getrapt waarvan je denkt dat als je hem dan wegtrapt ... Trap hem dan op z'n minst richting Vincent Janssen. Het was echt niet om aan te zien", aldus de gewezen doelman.

Het leiderschap van Toby Alderweireld wordt mogelijk node gemist, terwijl er ook heel wat kwaliteit is vertrokken. Kan Antwerp het tij snel keren?