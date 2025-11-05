Genk ziet nieuwe spelmaker opstaan: Dimitri de Condé vergelijkt hem met Hans Vanaken

Foto: © photonews

KRC Genk staat donderdag voor een stevige opdracht in de Europa League. De Limburgers treffen Braga, dat met 9 op 9 en geen tegendoelpunten indrukwekkend aan de groepsfase begon.

KRC Genk neemt het donderdagavond op tegen Braga in de Europa League. Met vier punten na drie speeldagen kijken de Limburgers de Portugezen in de ogen die al negen op negen pakten.

"We zijn toch onder de indruk van Braga", zegt Head of Football Dimitri de Condé bij Het Laatste Nieuws. Hij zegt dat binnen de club het gevoel leeft dat Brage de sterkste tegenstander tot nu toe wordt.

Opletten voor Braga

"Ze hebben 9 op 9, slikten nog geen doelpunt in de Europa League, ... We zullen bijna de perfecte match moeten spelen om een resultaat te boeken", gaat hij verder.

Genk boekte de laatste tijd resultaten, zonder écht goed voetbal te brengen. "Intussen hebben we wel al zes matchen niet verloren, hielden we drie keer de nul en hebben we het gevoel dat we altijd kunnen scoren."

Maar de zeges en clean sheets hebben wel voor vertrouwen gezorgd. "We voelen dat de kleedkamer geëvolueerd is van een rustige die twijfelt naar één die in zichzelf gelooft. We kunnen nu ook lelijk winnen", zegt de Condé.

Is Heymans de Vanaken van Genk?

Hij wou ook nog wat kwijt over Daan Heymans, die al vaak tot scoren kwam na zijn blessure. "We zien in Heymans een rol die Vanaken heeft bij Club Brugge. Ze hebben niet exact dezelfde speelstijl, maar hij laat anderen wel beter spelen. Daar heeft Daan wel een raakvlak met Hans."

Volg Braga - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (06/11).

