'Het verdict is gekend en het is héél slecht nieuws voor Hakimi, PSG en... Marokko'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Foto: © photonews

Achraf Hakimi moest dinsdagavond huilend het veld verlaten tijdens het Champions League-duel tussen PSG en Bayern München. Ondertussen is er eveneens meer duidelijkheid over de ernst van de blessure.

Achraf Hakimi werd woensdagavond letterlijk van het veld geschopt door Luis Diaz. Laatstgenoemde kreeg een rode kaart voor de overtreding, maar voor de 27-jarige verdediger van PSG is het verdict harder.

De eerste onderzoeken hebben aangetoond dat er schade is aan de enkel van Hakimi. Dat was overigens meteen duidelijk. De Marokkaan verliet het veld in tranen en werd even later al op krukken gespot.

Partidazo de COPE weet dat Hakimi minstens zes weken aan de kant zal staan. Het exacte verdict is momenteel niet gekend, maar het gaat dus duidelijk niet om een bloeduitstorting.

Het nieuws komt héél ongelegen voor Hakimi. Eind december begint de Afrika Cup. De verdediger is sterkhouder bij Marokko, dat geldt als één van de favorieten voor toernooiwinst.

Haalt Achraf Hakimi de Afrika Cup?

De komende dagen moeten duidelijkheid brengen over de haalbaarheid van die Afrika Cup. Al is het nu al duidelijk dat het een helse race tegen de klok zal worden voor Hakimi.

