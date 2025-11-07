Hasi doet vreemde uitspraak over De Cat: "Hij keert dán terug"

Lorenz Lomme
Hasi doet vreemde uitspraak over De Cat: "Hij keert dán terug"
Nathan De Cat (17) is de nieuwe groeibriljant van RSC Anderlecht. De jonge middenvelder is niet meer weg te denken uit de basiself van Besnik Hasi, maar heeft ondertussen ook internationale verplichtingen. Daarover bracht Hasi nu wat meer duidelijkheid.

De Cat brak dit seizoen helemaal door in Brussel. Met 13 optredens in de Jupiler Pro League deed hij al heel wat nuttige ervaring op, die hij ten dienste kan stellen van de nationale U17. Die generatie zit momenteel in Qatar om het WK af te werken, zónder De Cat. Voorlopig dan toch.

Hasi zegt wanneer De Cat terugkeert

Hasi kon op zijn persconferentie niet om het thema De Cat heen. Er heerste lang onduidelijkheid over het feit of Anderlecht zijn parel überhaupt wel zou laten vertrekken, ondanks dat clubs tijdens interlandperiodes verplicht zijn hun spelers te laten gaan, ook bij nationale jeugdploegen. De Cat kreeg dan toch toestemming om af te reizen, maar dan wel iets later.

"Hij vertrekt na de match tegen Brugge", bracht de coach van Anderlecht vrijdag duidelijkheid. Dat betekent dat De Cat - zoals voorzien - niet in actie zal komen in de groepsfase. RSCA speelt zondag tegen Club, terwijl de U17 dan Tunesië partij geven in hun derde groepsduel.

De Cat blijft echter op-en-top prof. "Hij klaagt niet, hij doet alles wat ik vraag en doet het super", zegt Hasi. "Het is normaal dat hij naar het WK wil en daar bij zijn vrienden wil zijn. Ik heb een goed contact met hem, hij weet wat hij aan mij heeft en ik weet wat ik aan hem heb. Ik ben superblij met hem."

Heeft Hasi dan ook al zicht op de terugkeerdatum van De Cat? "Hij keert terug voor de match tegen La Louviere." Die wedstrijd vindt plaats op 23 november en kan de U17 mogelijk voor een vervelend probleem stellen.

De halve finales van het WK U17 staan immers gepland op 24 november, en de finale op 27 november. Met de talentvolle lichting van de Belgen is het niet uitgesloten dat ze zover raken. Maar mogelijk zonder De Cat, een van hun absolute sterkhouders, als de huidige plannen ongewijzigd blijven. 

