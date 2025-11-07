Rode Duivel wil meer speeltijd van Rudi Garcia: "Het is niet prettig"

Dodi Lukebakio zal er deze namiddag waarschijnlijk wel bij zijn, maar hij wil meer dan enkel bij de nationale ploeg rondlopen. De winger vertelde bij Sudinfo onder meer over zijn recente beperkte speeltijd bij de Rode Duivels.

De vleugelaanvaller hoopt op meer speeltijd tijdens de volgende interlandperiode: "Ik hoop deze keer speeltijd te krijgen. Het is nooit prettig voor een speler om opgeroepen te worden door de bondscoach en geen enkele minuut te spelen. Ik wil graag goed eindigen voordat we uit elkaar gaan tot de volgende interlandperiode in maart."

Spelen op het WK is een droom voor hem: "Ik spreek over de Champions League als een droom, hetzelfde geldt voor het Wereldkampioenschap. Het is een competitie waaraan elke voetballer ten minste één keer in zijn leven wil deelnemen."

"Op persoonlijk vlak zou het geweldig zijn om erbij te zijn. Het is waar dat ik er in 2022 in Qatar niet ver vandaan was. Ik denk daar niet meer aan, behalve wanneer ik er vragen over krijg zoals u dat nu doet. Ik richt me altijd op het volgende toernooi en doe alles om dat te bereiken", vervolgt hij.

De concurrentie in het nationale team

Dodi Lukebakio sprak ook over de concurrentie met de andere Rode Duivels onder leiding van Rudi Garcia: "Ik ga niet zeggen dat het niet goed gaat, omdat ik bij het nationale team zit, maar het zou beter kunnen als ik meer speeltijd had. De concurrentie is groot voor vleugelspelers. Het is ongelooflijk dat we zoveel talent op die posities hebben. België heeft geluk dat het zoveel mogelijkheden heeft."

"Des te beter voor ons, omdat het ons in staat stelt om veel plezier op het veld te hebben", benadrukt hij. "Voor mijzelf weet ik dat ik moet blijven presteren bij mijn club en goed moet trainen als ik bij het nationale team ben. Als dat het geval is en ik krijg speeltijd van de bondscoach, dan zal ik mijn kans moeten grijpen. Dat is het moeilijkste, maar het moet lukken."