'Eigen trainer dropt stevige transferbom over Lucas Stassin'

'Eigen trainer dropt stevige transferbom over Lucas Stassin'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Met het naderen van de winterse transferperiode lijkt de positie van Lucas Stassin bij AS Saint-Étienne steeds minder zeker. De Belgische aanvaller, die afgelopen zomer nog werd beschouwd als een belangrijke pion voor de ploeg, komt steeds minder aan spelen toe.

Horneland laat vertrekoptie open

Trainer Eirik Horneland heeft voor het eerst publiekelijk aangegeven dat zowel Stassin als Zuriko Davitashvili mogelijk vertrekken in januari. Na de overwinning tegen Troyes stelde hij dat “Lucas en Zuriko zijn met ons en we rekenen op hen. Maar er zijn voldoende opties in de aanval als ze beslissen te vertrekken”, zo citeert Foot sur 7 hem.

De clubleiding van ASSE, die eerder nog vasthield aan Stassin ondanks diverse aanbiedingen, lijkt nu een flexibelere houding aan te nemen. De speler heeft moeite om zich opnieuw in de basis te knokken en wordt in de hiërarchie voorbijgestoken door onder meer Joshua Duffus. De Anglo-Jamaicaanse nieuwkomer kreeg recent de voorkeur in de spits.

Stassin speelde dit seizoen twaalf competitiewedstrijden en was daarin goed voor vier doelpunten en drie assists. Toch volstonden deze cijfers niet om zijn basisplaats te behouden. De staf lijkt te kiezen voor andere profielen, wat de kans op een transfer vergroot.

Interesse uit Engeland en Frankrijk

Volgens Foot sur 7 blijft de belangstelling voor Stassin aanhouden. West Ham United volgt de situatie nauwgezet en zoekt aanvallende versterking voor de tweede seizoenshelft. Ook Paris FC zou bereid zijn om een bod uit te brengen, met het oog op een directe versterking van de Ligue 1-selectie van coach Stéphane Gilli.

De club uit Saint-Étienne zou bereid zijn om mee te werken aan een transfer bij een voorstel van circa 30 miljoen euro, terwijl Transfermarkt zijn marktwaarde op 16 miljoen schat. De marktwaarde van Stassin daalt ook, omdat hij in Ligue 2 speelt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Saint-Etienne
Troyes
Lucas Stassin

Meer nieuws

Rik De Mil lanceerde twee toekomstige grootheden: "Ze hebben iets wat anderen niet hebben"

Rik De Mil lanceerde twee toekomstige grootheden: "Ze hebben iets wat anderen niet hebben"

22:00
De Cat spreekt klare taal over WK met de U17 van België

De Cat spreekt klare taal over WK met de U17 van België

23:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Stassin - Fofana - Tresoldi

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11: Stassin - Fofana - Tresoldi

21:40
De man die voor KVM gelijkmaakt ... vond als enige Union beter: "Dan draag je een beetje een Mechelen-bril" Reactie

De man die voor KVM gelijkmaakt ... vond als enige Union beter: "Dan draag je een beetje een Mechelen-bril"

22:35
Hoeveel procent kans heeft Club Brugge om door te stoten in de Champions League? Databureau rekent het uit

Hoeveel procent kans heeft Club Brugge om door te stoten in de Champions League? Databureau rekent het uit

22:30
Door een penalty in minuut 93: Union wint weer niet in Mechelen en loopt slechts een punt uit op Club Brugge

Door een penalty in minuut 93: Union wint weer niet in Mechelen en loopt slechts een punt uit op Club Brugge

21:16
"Weinig met voetbal te maken": Droomweekend voor Kortrijk, maar speler doet zijn beklag over Patro

"Weinig met voetbal te maken": Droomweekend voor Kortrijk, maar speler doet zijn beklag over Patro

21:20
Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer

Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer

21:00
2
Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn'

Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn'

20:30
1
Gent en Genk barsten van de goede intenties, maar vergeten één belangrijk ding

Gent en Genk barsten van de goede intenties, maar vergeten één belangrijk ding

20:23
Hallo, Rudi Garcia? Jong Belgisch talent pakt uit met fenomenaal doelpunt

Hallo, Rudi Garcia? Jong Belgisch talent pakt uit met fenomenaal doelpunt

20:00
📷 Stijn Stijnen spuwt zijn gal uit en heel wat Kortrijksupporters geven hem (deels) gelijk

📷 Stijn Stijnen spuwt zijn gal uit en heel wat Kortrijksupporters geven hem (deels) gelijk

19:30
Wouter Vrancken klopt zich op de borst na verdiende overwinning tegen Standard: "Nog nooit meegemaakt" Reactie

Wouter Vrancken klopt zich op de borst na verdiende overwinning tegen Standard: "Nog nooit meegemaakt"

18:50
1
'Europese topclub wil profiteren en geblesseerde Malick Fofana binnenhalen'

'Europese topclub wil profiteren en geblesseerde Malick Fofana binnenhalen'

19:00
1
Van basisspeler naar bankzitter: de langzame verdwijning van een Rode Duivel

Van basisspeler naar bankzitter: de langzame verdwijning van een Rode Duivel

18:30
Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

Thorgan Hazard ging voorop in de strijd en geeft iets toe over Anderlecht: "Verbaasd! Meer dan in Duitsland"

17:45
🎥 Wat presteerde Beerschot op bezoek bij RWDM in de Challenger Pro League?

🎥 Wat presteerde Beerschot op bezoek bij RWDM in de Challenger Pro League?

18:00
Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6

Standard weer terug naar af: STVV wint opnieuw verdiend in eigen huis en staat wat steviger in top 6

17:56
Stroeykens en Ngoy in het middelpunt van de spanningen: Congo en België strijden om talent, wat doet Mannaert?

Stroeykens en Ngoy in het middelpunt van de spanningen: Congo en België strijden om talent, wat doet Mannaert?

17:00
Michael Verschueren spreekt zich uit over terugkeer Lukaku: "Ik heb hem gisteren nog gebeld..."

Michael Verschueren spreekt zich uit over terugkeer Lukaku: "Ik heb hem gisteren nog gebeld..."

17:30
Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie Reactie

Marc Coucke juicht met "The future is mauve", Besnik Hasi opgelucht en hij krijgt bevestiging van zijn positie

16:45
1
Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken"

16:30
12
De droom leeft verder: Belgische U17 stoot overtuigend door op het WK

De droom leeft verder: Belgische U17 stoot overtuigend door op het WK

16:00
Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren"

Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren"

15:45
13
Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4,5 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge

Lotto Park danst: Anderlecht wint voor eerste keer in 4,5 jaar thuis van onherkenbaar Club Brugge

15:23
Zorgen voor Thorsten Fink: KRC Genk-coach zit met heel lastige onzekerheden voor match tegen KAA Gent

Zorgen voor Thorsten Fink: KRC Genk-coach zit met heel lastige onzekerheden voor match tegen KAA Gent

15:30
📷 Opvallende aanwezigen in het Lotto Park tijdens Anderlecht-Club Brugge

📷 Opvallende aanwezigen in het Lotto Park tijdens Anderlecht-Club Brugge

15:00
Nieuwe CEO Kenneth Bornauw spreekt klare taal: dit is het nieuwe plan van Anderlecht

Nieuwe CEO Kenneth Bornauw spreekt klare taal: dit is het nieuwe plan van Anderlecht

14:30
1
Zware domper voor Club Brugge: Hayen ziet opnieuw verdediger uitvallen met blessure

Zware domper voor Club Brugge: Hayen ziet opnieuw verdediger uitvallen met blessure

14:00
1
Michael Verschueren terug bij Anderlecht: meteen duidelijke uitspraken, ook over vertrek Vandenhaute

Michael Verschueren terug bij Anderlecht: meteen duidelijke uitspraken, ook over vertrek Vandenhaute

13:30
3
Wat gaat het vertrek van Vandenhaute veranderen? Hier vindt u alle antwoorden

Wat gaat het vertrek van Vandenhaute veranderen? Hier vindt u alle antwoorden

13:00
Charleroi-coach Rik De Mil klopt zijn ex-club: dit heeft hij te zeggen

Charleroi-coach Rik De Mil klopt zijn ex-club: dit heeft hij te zeggen

13:15
🎥 NAC Breda-coach Carl Hoefkens kookt van woede en haalt snoeihard uit naar "arrogante" scheidsrechters

🎥 NAC Breda-coach Carl Hoefkens kookt van woede en haalt snoeihard uit naar "arrogante" scheidsrechters

12:30
La Louvière maakt op veld van Antwerp zelfde mee als in Mechelen: "Geen slechte intenties bij die rode kaart" Reactie

La Louvière maakt op veld van Antwerp zelfde mee als in Mechelen: "Geen slechte intenties bij die rode kaart"

11:45
8
Vincent Kompany had hem al in het vizier: heeft Standard een nieuw goudhaantje?

Vincent Kompany had hem al in het vizier: heeft Standard een nieuw goudhaantje?

12:00
Deze is wel heel pijnlijk: Pocognoli laat zich opnieuw verrassen met AS Monaco

Deze is wel heel pijnlijk: Pocognoli laat zich opnieuw verrassen met AS Monaco

11:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 2

 Speeldag 14
Bastia Bastia 07/11 Reims Reims
Dunkerque Dunkerque 07/11 Ajaccio Ajaccio
Troyes Troyes 07/11 Saint-Etienne Saint-Etienne
Montpellier Montpellier 07/11 Annecy FC Annecy FC
Clermont FC Clermont FC 07/11 Amiens Amiens
Guingamp Guingamp 07/11 Pau Pau
Grenoble Grenoble 07/11 Rodez Rodez
Nancy Nancy 07/11 Laval Laval
Le Mans Le Mans 07/11 Red Star 93 Red Star 93
Dunkerque Dunkerque 1-1 Boulogne Boulogne
Nancy Nancy 0-2 Laval Laval
Clermont FC Clermont FC 2-1 Amiens Amiens
Montpellier Montpellier 1-0 Annecy FC Annecy FC
Bastia Bastia 1-3 Reims Reims
Grenoble Grenoble 2-1 Rodez Rodez
Guingamp Guingamp 2-2 Pau Pau
Le Mans Le Mans 0-0 Red Star 93 Red Star 93
Troyes Troyes 2-3 Saint-Etienne Saint-Etienne

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over Nicky Hayen - soort van - zelfkritisch: "Misschien moet ik naar mezelf kijken" Dirk1897 Dirk1897 over KV Mechelen - Union SG: 1-1 Nelvafrel Nelvafrel over RWDM Brussels - K Beerschot VA: 0-1 TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Blessurezorgen voor Nicky Hayen groeien: ook duidelijkheid over afwezigheid Audoor en Meijer Johnnie Walker Johnnie Walker over Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KAA Gent - KRC Genk: 1-1 André Coenen André Coenen over STVV - Standard: 1-0 FCBalto FCBalto over Anderlecht - Club Brugge: 1-0 Philippe Cr Philippe Cr over Hij had ook al tegen Barcelona kunnen spelen, maar Cercle-speler blikt vooruit TIGERMANIA TIGERMANIA over Nederlaag, voorlaatste en interlandbreak: 'Geduld is op bij Cercle, dit moet de opvolger van Cinel zijn' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved