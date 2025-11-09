'Eigen trainer dropt stevige transferbom over Lucas Stassin'

Met het naderen van de winterse transferperiode lijkt de positie van Lucas Stassin bij AS Saint-Étienne steeds minder zeker. De Belgische aanvaller, die afgelopen zomer nog werd beschouwd als een belangrijke pion voor de ploeg, komt steeds minder aan spelen toe.

Horneland laat vertrekoptie open

Trainer Eirik Horneland heeft voor het eerst publiekelijk aangegeven dat zowel Stassin als Zuriko Davitashvili mogelijk vertrekken in januari. Na de overwinning tegen Troyes stelde hij dat “Lucas en Zuriko zijn met ons en we rekenen op hen. Maar er zijn voldoende opties in de aanval als ze beslissen te vertrekken”, zo citeert Foot sur 7 hem.

De clubleiding van ASSE, die eerder nog vasthield aan Stassin ondanks diverse aanbiedingen, lijkt nu een flexibelere houding aan te nemen. De speler heeft moeite om zich opnieuw in de basis te knokken en wordt in de hiërarchie voorbijgestoken door onder meer Joshua Duffus. De Anglo-Jamaicaanse nieuwkomer kreeg recent de voorkeur in de spits.

Stassin speelde dit seizoen twaalf competitiewedstrijden en was daarin goed voor vier doelpunten en drie assists. Toch volstonden deze cijfers niet om zijn basisplaats te behouden. De staf lijkt te kiezen voor andere profielen, wat de kans op een transfer vergroot.

Interesse uit Engeland en Frankrijk

Volgens Foot sur 7 blijft de belangstelling voor Stassin aanhouden. West Ham United volgt de situatie nauwgezet en zoekt aanvallende versterking voor de tweede seizoenshelft. Ook Paris FC zou bereid zijn om een bod uit te brengen, met het oog op een directe versterking van de Ligue 1-selectie van coach Stéphane Gilli.





De club uit Saint-Étienne zou bereid zijn om mee te werken aan een transfer bij een voorstel van circa 30 miljoen euro, terwijl Transfermarkt zijn marktwaarde op 16 miljoen schat. De marktwaarde van Stassin daalt ook, omdat hij in Ligue 2 speelt.