Jérémy Doku verpulverde Liverpool: Pep Guardiola is met stomheid geslagen

Oogverblindend tegen Liverpool, Jérémy Doku heeft de supporters van Manchester City helemaal voor zich gewonnen, als dat nog niet het geval was bij sommigen. Hij scoorde een schitterend doelpunt, werd verkozen tot man van de wedstrijd en geprezen door Pep Guardiola.

Pep Guardiola had een glimlach na de mooie overwinning van Manchester City tegen Liverpool met 3-0. Zijn team deed het werk met ernst, maar het was Jérémy Doku die alle aandacht trok. De jonge Belg bracht de verdediging van de tegenstander in grote moeilijkheden.

Snel, onvoorspelbaar en vol vertrouwen, Doku was in vuur en vlam. Hij dribbelde, lokte uit en scoorde een prachtig doelpunt. Hij werd verkozen tot man van de wedstrijd. Op sociale media ging zijn prestatie de wereld rond.

Guardiola bewust van Doku's potentieel

Tijdens de persconferentie prees Guardiola het geweldige spel van zijn vleugelspeler. "Ik denk niet dat Doku ooit een geweldige doelpuntenmaker zal worden, om eerlijk te zijn. Maar hij wil beter worden, hij luistert en hij heeft speciale kwaliteiten in dribbelen. Hij beheerste Conor Bradley heel goed. Hij was agressief, snel zonder bal, en we hebben geprobeerd hem te helpen. Luister, hij speelde een uitzonderlijke wedstrijd!"

Doku maakt goede vooruitgang onder de leiding van Guardiola. Hij leert efficiënter te zijn zonder te verliezen wat zijn sterkste punten zijn: snelheid, dribbels en de moed om verdedigers in een-op-een duels uit te dagen.





De Rode Duivel profileert zich nu als een beslissende speler van Manchester City, in staat om op elk moment het verschil te maken.