Peter Vandenbempt laat zich uit over groots gokschandaal en steekt hand in vuur voor Dries Mertens

Foto: © photonews

In Turkije is de bom meer dan gebarsten. Meer dan duizend(!) spelers werden door de Turkse voetbalbond TFF geschorst na een grootschalig gokschandaal. Minstens acht mensen zijn gearresteerd.

Nadat eerder al zo'n 150 scheidsrechters en assistent-scheidsrechters werden geschorst, werden nu ook 1.024 spelers geschorst door de Turkse voetbalbond TFF in een grootschalig gokschandaal. 

Turks gokschandaal van ongeziene omvang

Volgens de TFF gaat het om een van de grootste schandalen uit de geschiedenis van het Turkse voetbal. Bij de geschorsten ook 27 profspelers uit de hoogste klasse. Ook een voorzitter van een van de clubs uit de Süper Lig is ondertussen gearresteerd.

"Het is een megagroot schandaal. Het was een soort tweetrapsraket", aldus Peter Vandenbempt in gesprek bij De Tafel van Tine. "Sommigen hadden tot 18.000 keer gegokt op een wedstrijd. Het zijn niet enkel amateurs, er is ook een international bij."

De omvang is wel groot volgens Peter Vandenbempt

"Dries Mertens wordt niet genoemd, hij is ook wel de laatste die zich aan zo iets zal bezondigen. Turkije, Griekenland en Cyprus zijn wel zo van die landen waar al veel over getuigd is dat er zaken gebeuren die niet koosjer zijn."

"Het is dus niet verbazingwekkend, al is de omvang wel groot. In ons land? Er is op dit moment geen schandaal, maar er is er wel een geweest. Twintig jaar geleden was er de zaak Ye die is uitgebarsten. We hebben dat hier dus ook gehad dus, het was een existentiële crisis in ons voetbal."

