Thomas Meunier deelt prestigieuze prijzen uit voor Pandaschool en auti-voetbalclub

Op het Proximus Basecamp in Tubeke vond woensdagavond de derde editie van de Come Together Awards plaats, een initiatief van de KBVB, de Pro League, Voetbal Vlaanderen en de ACFF. Onder meer KAS Eupen viel in de prijzen.

"Tijdens de ceremonie werden projecten in de verf gezet die zich op een inspirerende manier inzetten voor meer inclusie, respect en gelijke kansen binnen het Belgisch voetbal", aldus de KBVB in een persbericht op haar webstek.

"Onder de aanwezigen bevonden zich Federaal Minister van Gelijke Kansen Rob Beenders, Rode Duivel Thomas Meunier, Michel D’Hooghe, erevoorzitter van de KBVB, Babs Bautmans van de Nationale Loterij en Mounia Wanzi van het RBFA Diversity board."

Uit een veertigtal inzendingen selecteerde de jury drie winnaars die elk op hun manier tonen hoe voetbal een hefboom kan zijn voor maatschappelijke verandering. De drie winnaars zijn de volgende:

Categorie Profclubs: KAS Eupen – PandaSchool

KAS Eupen transformeert haar stadion tot een plek voor burgerschapseducatie. Jongeren maken er kennis met democratische waarden, inclusie, groepsdynamiek en respectvolle communicatie. De PandaSchool versterkt het samenleven en verankert de sociale betrokkenheid van de club op een duurzame manier.

Categorie Amateurclubs: SKa Wachtebeke – Auti-voetbalclub

SKa Wachtebeke biedt kinderen met autisme, ADHD en jongeren buiten het traditionele voetbalsysteem een veilige, warme voetbalomgeving. Door sportplezier centraal te stellen, bevordert het project gelijke kansen, samenwerking en leren door spel.

Categorie Organisaties: Anim’Jeunes ASBL - Équipe Younited Bastogne

Équipe Younited Bastogne brengt jonge Belgen uit kansarme milieus en jonge vluchtelingen samen via voetbal. Het project gebruikt sport als instrument voor sociale integratie, verbondenheid en re-integratie, en neemt actief stelling tegen racisme en discriminatie.