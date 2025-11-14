'Nog een wijziging doorgevoerd in plannen voor oefenkamp en oefenmatchen van Rode Duivels in de VS'

'Nog een wijziging doorgevoerd in plannen voor oefenkamp en oefenmatchen van Rode Duivels in de VS'
Foto: © photonews

Er is nog een wijziging doorgevoerd aan de plannen rond het oefenkamp van de Rode Duivels in de VS. Er zal eerst tegen Amerika geoefend worden, daarna pas tegen Mexico.

U wist vermoedelijk al wat de oorspronkelijke plannen waren van de Rode Duivels in aanloop naar het WK van volgend jaar. Eind maart 2026 gaat onze nationale ploeg op oefenstage in de Verenigde Staten om daar het WK voor te bereiden. Die stage zou gepaard gaan met oefeninterlands tegen de VS en Mexico, twee van de drie gastlanden.

Het vastleggen van deze wedstrijden is niet louter een sportief gegeven. Het inlassen van deze interlands zou de Belgische voetbalbond ook meer dan een miljoen euro opbrengen. Nu meldt Het Laatste Nieuws dat er toch nog een verandering wordt doorgevoerd. De interlands blijven vastleggen, alleen wordt er geswitcht met de tegenstanders.

België eerst tegen VS en dan tegen Mexico

Oorspronkelijk was het voorzien om op 28 maart tegen Mexico te spelen in Atlanta, om drie dagen later op 31 maart de VS partij te geven in Chicago. De venues en de data blijven onveranderd, de tegenstanders dus niet. België zou eerst op 28 maart Amerika in de ogen kijken. In Chicago zou Mexico dan weer onze sparringpartner worden.

Waarom precies deze switch plaatsvindt, is niet meteen duidelijk. Wel is er al meer bekend over het aanvangsuur van beide wedstrijden. Een van de twee interlands zal tijdens een Europees prime-timeslot plaatsvinden. Wellicht wordt dat de match tegen de VS. Tegen Mexico zal er dan op een nachtelijk uur Belgische tijd gespeeld worden.

Bond wil uitzwaaimatch in België

Overigens heeft de bond ook al nagedacht over de laatste rechte lijn richting WK in juni volgend jaar. Dan zou België graag eerst buitenshuis spelen tegen een Europees land dat niet tot de top twintig van de wereld behoort. Een afscheidswedstrijd voor eigen publiek zou er komen tegen een ploeg die niet naar het WK mag. 

Volg Kazachstan - België live op Voetbalkrant.com vanaf 15:00 (15/11).

België
Kazachstan

Meer nieuws

Meer nieuws

