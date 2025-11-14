Tielemans legt de lat hoog, maar geeft ook zijn visie op afwezigheid van 'luide stem' Lukaku, KDB en Courtois

De afwezigheid van Lukaku, KDB - Kevin De Bruyne dus - en Courtois zijn voor Youri Tielemans geen reden om de lat lager te leggen. Hij wil met de Rode Duivels voor zowel de zege als goed voetbal gaan in Kazachstan.

Er is rond deze interland vooral wel wat te doen om de inzetbaarheid van Youri Tielemans zelf. Zijn kuitblessure zou achter de rug zijn en op de persconferentie liet bondscoach Rudi Garcia verstaan dat hij zou spelen. Daarna werd Tielemans nog al lachend gespot op training, maar ondertussen zou er toch weer twijfel zijn over zijn basisplaats.

Tielemans had zich er bij HLN en VTM als volgt over uitgelaten: "Ik voel me goed en nu is het aan de trainer om te beslissen hoeveel minuten hij mij laat spelen en of hij mij gebruikt als basisspeler of invaller. Er is natuurlijk een plan voorzien met de sportieve en medische staf van Aston Villa, maar dat is zo bij elke interlandbreak. Het is niet anders dan anders."

Sterkhouders België worden gemist in kleedkamer

Tielemans is een van de weinige vaste waarden die present tekent voor de uitwedstrijd bij Kazachstan. Lukaku, De Bruyne en Courtois hebben allemaal hun eigen blessurezorgen. Dat moet toch een impact hebben. "Het speelt gewoon een rol in het dagdagelijkse in de kleedkamer. Dat zijn mannen met zoveel ervaring. Ze hebben een luide stem: je mist hen gewoon in de kleedkamer."

Dat mag zich niet vertalen naar de kwaliteit van de prestatie. "Het is aan ons om dat op te vangen en hopelijk een goed resultaat te behalen, mét goed voetbal." Tielemans blijft dus streven naar beide zaken, ook al zijn er wel wat factoren om mee rekening te houden. Een interim-bondscoach met eigen accenten aan Kazachse zijde, het synthetische veld, de afwezigheid van die Belgische sleutelspelers...





Tielemans gefocust op de eigen opdracht

"Onrust zal er niet zijn, maar het zijn zaken waar we mee om moeten gaan. Zij hebben veel fierheid in de ploeg. Ze zullen niet opnieuw met zware cijfers willen verliezen: daar houdt niemand van. Het is aan ons om onze eigen job te doen", focust Tielemans vooral op het Belgische perspectief.