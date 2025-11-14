Tielemans legt de lat hoog, maar geeft ook zijn visie op afwezigheid van 'luide stem' Lukaku, KDB en Courtois

Tielemans legt de lat hoog, maar geeft ook zijn visie op afwezigheid van 'luide stem' Lukaku, KDB en Courtois
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De afwezigheid van Lukaku, KDB - Kevin De Bruyne dus - en Courtois zijn voor Youri Tielemans geen reden om de lat lager te leggen. Hij wil met de Rode Duivels voor zowel de zege als goed voetbal gaan in Kazachstan.

Er is rond deze interland vooral wel wat te doen om de inzetbaarheid van Youri Tielemans zelf. Zijn kuitblessure zou achter de rug zijn en op de persconferentie liet bondscoach Rudi Garcia verstaan dat hij zou spelen. Daarna werd Tielemans nog al lachend gespot op training, maar ondertussen zou er toch weer twijfel zijn over zijn basisplaats.

Tielemans had zich er bij HLN en VTM als volgt over uitgelaten: "Ik voel me goed en nu is het aan de trainer om te beslissen hoeveel minuten hij mij laat spelen en of hij mij gebruikt als basisspeler of invaller. Er is natuurlijk een plan voorzien met de sportieve en medische staf van Aston Villa, maar dat is zo bij elke interlandbreak. Het is niet anders dan anders."

Sterkhouders België worden gemist in kleedkamer

Tielemans is een van de weinige vaste waarden die present tekent voor de uitwedstrijd bij Kazachstan. Lukaku, De Bruyne en Courtois hebben allemaal hun eigen blessurezorgen. Dat moet toch een impact hebben. "Het speelt gewoon een rol in het dagdagelijkse in de kleedkamer. Dat zijn mannen met zoveel ervaring. Ze hebben een luide stem: je mist hen gewoon in de kleedkamer."

Dat mag zich niet vertalen naar de kwaliteit van de prestatie. "Het is aan ons om dat op te vangen en hopelijk een goed resultaat te behalen, mét goed voetbal." Tielemans blijft dus streven naar beide zaken, ook al zijn er wel wat factoren om mee rekening te houden. Een interim-bondscoach met eigen accenten aan Kazachse zijde, het synthetische veld, de afwezigheid van die Belgische sleutelspelers...

Tielemans gefocust op de eigen opdracht 

"Onrust zal er niet zijn, maar het zijn zaken waar we mee om moeten gaan. Zij hebben veel fierheid in de ploeg. Ze zullen niet opnieuw met zware cijfers willen verliezen: daar houdt niemand van. Het is aan ons om onze eigen job te doen", focust Tielemans vooral op het Belgische perspectief. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Kazachstan - België live op Voetbalkrant.com vanaf 15:00 (15/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Kazachstan
Youri Tielemans

Meer nieuws

Onverwachte wending na persmoment: plots grote twijfels om Youri Tielemans

Onverwachte wending na persmoment: plots grote twijfels om Youri Tielemans

17:40
1
Rudi Garcia houdt zich niet in over trainersontslag en 'onvervangbare' De Bruyne: "Wereldklasse, maar..."

Rudi Garcia houdt zich niet in over trainersontslag en 'onvervangbare' De Bruyne: "Wereldklasse, maar..."

21:42
De 6-0 uit september heeft geen indruk gemaakt: Kazachse bondscoach doet gewaagde uitspraak over Jérémy Doku

De 6-0 uit september heeft geen indruk gemaakt: Kazachse bondscoach doet gewaagde uitspraak over Jérémy Doku

20:40
'Nog een wijziging doorgevoerd in plannen voor oefenkamp en oefenmatchen van Rode Duivels in de VS'

'Nog een wijziging doorgevoerd in plannen voor oefenkamp en oefenmatchen van Rode Duivels in de VS'

20:20
"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat er geen twijfels over bestaan voor cruciale clash

"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat er geen twijfels over bestaan voor cruciale clash

15:00
Spijt van zijn vertrek? Bij Antwerp was hij de koning te rijk en nu krijgt hij bakken kritiek

Spijt van zijn vertrek? Bij Antwerp was hij de koning te rijk en nu krijgt hij bakken kritiek

22:30
🎥 Anderlecht heeft De Cat alweer terug: Belgische U17 uitgeschakeld op WK na enorme blunders tegen Portugal

🎥 Anderlecht heeft De Cat alweer terug: Belgische U17 uitgeschakeld op WK na enorme blunders tegen Portugal

15:28
26
KV Mechelen-speler vastberaden penaltydebacles te vermijden en heeft knipoog in huis voor JPL-Nederlander

KV Mechelen-speler vastberaden penaltydebacles te vermijden en heeft knipoog in huis voor JPL-Nederlander

22:00
Philippe Clement moet nog even geduld tonen: puntjes op de i gezet over werking Ajax in zoektocht naar trainer

Philippe Clement moet nog even geduld tonen: puntjes op de i gezet over werking Ajax in zoektocht naar trainer

21:20
Geen goede dag voor onze jeugd: Jonge Duivels gaan onderuit en Duranville (ex-RSCA) mist beste Belgische kans

Geen goede dag voor onze jeugd: Jonge Duivels gaan onderuit en Duranville (ex-RSCA) mist beste Belgische kans

20:00
1
Club Brugge zit absoluut niet stil: spektakelrijke hereniging met Carl Hoefkens, overtuigt Vetlesen Hayen?

Club Brugge zit absoluut niet stil: spektakelrijke hereniging met Carl Hoefkens, overtuigt Vetlesen Hayen?

19:40
Opvallende keuze: Jonge Duivel verrast en verkiest U21 boven selectie bij de Rode Duivels

Opvallende keuze: Jonge Duivel verrast en verkiest U21 boven selectie bij de Rode Duivels

17:00
Rob Schoofs doet verrassende uitspraak over Champions League-voetbal na transfer van Mechelen naar Union Interview

Rob Schoofs doet verrassende uitspraak over Champions League-voetbal na transfer van Mechelen naar Union

19:20
Ongelooflijk maar waar: op deze vreemde manier wordt de Premier League uitgezonden in Noord-Korea

Ongelooflijk maar waar: op deze vreemde manier wordt de Premier League uitgezonden in Noord-Korea

19:00
Wie als vervanger voor Zeno Debast bij Rode Duivels? Dit zijn de twee kandidaten

Wie als vervanger voor Zeno Debast bij Rode Duivels? Dit zijn de twee kandidaten

12:20
5
Francs Borains-coach Yves Vanderhaeghe wil nog wat kwijt over... DAZN: "Het is rotvervelend"

Francs Borains-coach Yves Vanderhaeghe wil nog wat kwijt over... DAZN: "Het is rotvervelend"

18:30
"Oefenmatch tegen Arsenal": Challenger Pro League-club pakt uit

"Oefenmatch tegen Arsenal": Challenger Pro League-club pakt uit

18:00
3
Opmerkelijk: club uit Eerste Nationale wil stadion bouwen met 8.000 plaatsen voor 20 miljoen euro

Opmerkelijk: club uit Eerste Nationale wil stadion bouwen met 8.000 plaatsen voor 20 miljoen euro

17:20
4
Belgische U21 voor uitdaging gesteld: bondscoach Gill Swerts moet puzzelen zonder halve ploeg

Belgische U21 voor uitdaging gesteld: bondscoach Gill Swerts moet puzzelen zonder halve ploeg

14:00
Italiaans bondscoach Gattuso is woedend op eigen fans en haalt ongezien hard uit: "Het is een schande"

Italiaans bondscoach Gattuso is woedend op eigen fans en haalt ongezien hard uit: "Het is een schande"

16:00
Bayern München onder druk: Liverpool wil 200 miljoen (!) op tafel leggen voor opvolger van Salah

Bayern München onder druk: Liverpool wil 200 miljoen (!) op tafel leggen voor opvolger van Salah

16:30
1
🎥 Creatief: hoe Loïs Openda & co plots deel zijn van Mr Brightside van The Killers De derde helft

🎥 Creatief: hoe Loïs Openda & co plots deel zijn van Mr Brightside van The Killers

14:40
1
Analist en ex-Genkie weet waarom Matte Smets niet meer opgeroepen wordt door Rudi Garcia

Analist en ex-Genkie weet waarom Matte Smets niet meer opgeroepen wordt door Rudi Garcia

09:00
Spanningen bij Napoli: Lukaku speelt cruciale rol in conflict rond Antonio Conte

Spanningen bij Napoli: Lukaku speelt cruciale rol in conflict rond Antonio Conte

14:20
Vanavond aan de aftrap, maar ook deze jeugdinternational kan nog voor Congo kiezen

Vanavond aan de aftrap, maar ook deze jeugdinternational kan nog voor Congo kiezen

12:00
1
Miljoenenwinst bij KAA Gent: het plan van Sam Baro lijkt duidelijk te werken

Miljoenenwinst bij KAA Gent: het plan van Sam Baro lijkt duidelijk te werken

13:30
2
Alle ogen bij Rode Duivels gericht op één man: "Ze hebben hem te lang links laten liggen"

Alle ogen bij Rode Duivels gericht op één man: "Ze hebben hem te lang links laten liggen"

07:20
1
📷 Steven Defour komt met heel groot nieuws

📷 Steven Defour komt met heel groot nieuws

13:00
1
Ophef rond vader van Aleksandar Stankovic (Club Brugge): opvallend ontslag na pittige clash met journalist

Ophef rond vader van Aleksandar Stankovic (Club Brugge): opvallend ontslag na pittige clash met journalist

12:40
Eerste WK-deelname ooit? Deze twee 'kleintjes' staan op de rand van kwalificatie (met ex-bondscoach België)

Eerste WK-deelname ooit? Deze twee 'kleintjes' staan op de rand van kwalificatie (met ex-bondscoach België)

11:30
3
Volledig geflopt bij Antwerp, maar nu... Nederlands international (en hij maakt indruk)

Volledig geflopt bij Antwerp, maar nu... Nederlands international (en hij maakt indruk)

11:00
Chaos bij Kameroen: Marc Brys op rand van ontslag na WK-fiasco

Chaos bij Kameroen: Marc Brys op rand van ontslag na WK-fiasco

10:30
🎥 Roberto Martinez verdedigt Cristiano Ronaldo na rode kaart: "Hij had pech"

🎥 Roberto Martinez verdedigt Cristiano Ronaldo na rode kaart: "Hij had pech"

09:30
9
Anderlecht wil anticiperen na groeiende interesse voor Nathan De Cat: dit is het gedroomde scenario

Anderlecht wil anticiperen na groeiende interesse voor Nathan De Cat: dit is het gedroomde scenario

10:00
12
De Cat en Mokio hun impact gewikt en gewogen: "Ze steken er bovenuit"

De Cat en Mokio hun impact gewikt en gewogen: "Ze steken er bovenuit"

08:20
Deze vier eersteklassers willen een nieuw stadion bouwen, zo snel mogelijk

Deze vier eersteklassers willen een nieuw stadion bouwen, zo snel mogelijk

08:40
10

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 9
Noorwegen Noorwegen 4-1 Estland Estland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0-2 IJsland IJsland
Armenië Armenië 0-1 Hongarije Hongarije
Frankrijk Frankrijk 4-0 Oekraïne Oekraïne
Moldavië Moldavië 0-2 Italië Italië
Engeland Engeland 2-0 Servië Servië
Andorra Andorra 0-1 Albanië Albanië
Ierland Ierland 2-0 Portugal Portugal
Finland Finland 0-1 Malta Malta
Luxemburg Luxemburg 0-2 Duitsland Duitsland
Gibraltar Gibraltar 1-2 Montenegro Montenegro
Kroatië Kroatië 3-1 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Polen Polen 1-1 Nederland Nederland
Slovakije Slovakije 1-0 Noord-Ierland Noord-Ierland
Kazachstan Kazachstan 15/11 België België
Georgië Georgië 15/11 Spanje Spanje
Cyprus Cyprus 15/11 Oostenrijk Oostenrijk
Liechtenstein Liechtenstein 15/11 Wales Wales
Turkije Turkije 15/11 Bulgarije Bulgarije
Slovenië Slovenië 15/11 Kosovo Kosovo
Zwitserland Zwitserland 15/11 Zweden Zweden
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 15/11 Roemenië Roemenië
Denemarken Denemarken 15/11 Wit-Rusland Wit-Rusland
Griekenland Griekenland 15/11 Schotland Schotland

Nieuwste reacties

Meut Meut over Deze vier eersteklassers willen een nieuw stadion bouwen, zo snel mogelijk TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over 🎥 Anderlecht heeft De Cat alweer terug: Belgische U17 uitgeschakeld op WK na enorme blunders tegen Portugal Johnnie Walker Johnnie Walker over Genk-speler Daan Heymans voorspelt knaltransfer in de JPL: "Hij gaat tientallen miljoenen kosten" JaKu JaKu over Onverwachte wending na persmoment: plots grote twijfels om Youri Tielemans Snoek Snoek over Geen goede dag voor onze jeugd: Jonge Duivels gaan onderuit en Duranville (ex-RSCA) mist beste Belgische kans Nelvafrel Nelvafrel over "Oefenmatch tegen Arsenal": Challenger Pro League-club pakt uit Swakken Swakken over 🎥 Creatief: hoe Loïs Openda & co plots deel zijn van Mr Brightside van The Killers Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over Niet toevallig net nu: Vincent Kompany keerde terug naar Anderlecht Bruno BDB Bruno BDB over Opmerkelijk: club uit Eerste Nationale wil stadion bouwen met 8.000 plaatsen voor 20 miljoen euro Snoek Snoek over Bayern München onder druk: Liverpool wil 200 miljoen (!) op tafel leggen voor opvolger van Salah Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved