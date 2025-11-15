Anthony Moris duwt Anderlecht en Standard onder de bus: "Na tien minuten afgezet"

Anthony Moris geniet van zijn nieuwe leven in Saoedi-Arabië. Voor hem hoeft de lokale competitie daar alvast niet onder te doen voor de Jupiler Pro League. Hij is dan ook heel streng in zijn analyse.

Hoewel het aanbod van Al-Khaleej onverwacht was, is Anthony Moris elke dag blij dat hij het heeft geaccepteerd. In Saoedi-Arabië kan de voormalige doelman van Union zijn familie goed onderhouden en ook meer tijd met hen doorbrengen.

Topspelers in Saoedi-Arabië

Het sportieve aspect? Volgens hem valt dat niet te onderschatten. Moris legt aan La Capitale uit dat de beste teams van de Saudi Pro League kunnen wedijveren met de top van het Belgische kampioenschap. "Het verschil is kleiner dan men denkt. Spelers zoals Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, N'Golo Kanté, Fabinho, Sadio Mané en João Félix verhogen onvermijdelijk het niveau."

Het Belgische kampioenschap? Moris geeft toe dat hij het, door het tijdsverschil, iets minder vaak bekijkt. Onlangs heeft hij nog aandachtig gekeken naar de wedstrijd tussen Anderlecht en Standard. Maar echt onvergetelijk vond hij het niet.

Anderlecht - Standard maakte geen indruk op Anthony Moris

Erger nog, hij hield het niet lang vol bij een dergelijk spektakel: "Ik heb na tien minuten al uitgezet omdat het niveau zo extreem laag was. Het was zelfs angstaanjagend." Dit heeft hem niet aangezet om zijn mening over de vergelijking tussen de Pro League en het Saudische kampioenschap te herzien.

Anthony Moris heeft een contract tot juni 2028 bij Al-Khaleej, iets wat Union hem niet wilde bieden. Hij is niet van plan om daarvoor naar België terug te keren: "Ik wil hier mijn carrière beëindigen, dat zou fantastisch zijn."