JPL-club in de problemen? Absolute sterkhouder geblesseerd bij nationale ploeg
Rafiki Saïd is in vorm bij Standard de laatste weken. Maar hij heeft zich moeten afmelden voor de nationale ploeg. En dus houden ze ook bij de Rouches de adem meer dan in.

Vincent Euvrard zou mogelijk meerdere weken zonder Rafiki Saïd kunnen zitten. Een groot probleem, aangezien de Comorees de X-factor van de Rouches is geworden en hij eigenlijk niet echt te vervangen is.

Rafiki Saïd heeft zich de laatste drie thuiswedstrijden van Standard beslissend getoond met goals tegen Club Brugge, Antwerp en Charleroi. Daarmee wist hij het publiek van Sclessin nog meer voor zich te winnen, mede dankzij zijn dribbels en durf.

Rafii Saïd zegt af voor interlands met de Comoren

Het zijn prestaties die zijn plaats in het nationale team van de Comoren nog meer versterkten. Voor de nationale ploeg scoorde hij 8 doelpunten in 17 wedstrijden. Toch moest je zijn naam niet zoeken op het wedstrijdformulier van de wedstrijd van gisterenavond tegen Namibië.

🚨🚨 Rafiki Said et Ismaël Boura, tous deux blessés ne feront pas partie du rassemblement des Cœlacanthes 🇰🇲.

Pour les remplacer Ibroihim Youssouf (Djoudja) et Aymeric Ahmed ont été convoqués par Stefano Cusin https://t.co/5HXcBGkED4 pic.twitter.com/IjrqsjVbXh

— Nordine Ali Said (@nordinealisaid) November 10, 2025

Rest de vraag hoelang Standard het zonder hem zal moeten stellen, gezien de ernst en aard van de blessure nog niet bekend is.

Vincent Euvrard moet puzzelen

Vincent Euvrard wil het absoluut niet zonder hem moeten stellen, vooral omdat de selectie slechts één andere linkervleugelspeler in opleiding heeft: Tobias Mohr, die al wekenlang in de defensieve linie wordt ingezet.

Als Rafiki Saïd niet beschikbaar is om het tegen Zulte Waregem en Mechelen, twee directe concurrenten, op te nemen, zal Euvrard flink moeten nadenken. Hij kan Tobias Mohr een positie naar voren schuiven, wat een gat op de linksbackpositie zou creëren, of hij kan voor een heel andere verandering kiezen. 

