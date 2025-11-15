Marc Degryse had andere keuze gemaakt bij Rode Duivels

De Rode Duivels gaan in Kazachstan op zoek naar WK-kwalificatie. Dat gaan ze wel doen met een controlerend middenveld, zonder Youri Tielemans. Marc Degryse tekent toch wel wat voorbehoud aan bij de zaak.

De Rode Duivels moeten in Kazachstan de WK-kwalificatie gaan afdwingen. Dat doen ze met Onana, Raskin en Vanaken op het middenveld, met Doku, De Ketelaere en Trossard als aanvallers.

Marc Degryse had andere keuze gemaakt

"Ik heb er begrip voor, maar ik had liever iemand offensief gezien. Ik had met ofwel Raskin ofwel Onana gespeeld", aldus Marc Degryse in zijn analyse voor VTM voor de start van de wedstrijd.

"En daar dan ofwel een Tielemans bij, ofwel eventueel Saelemaekers op rechts en Trossard wat naar binnen laten komen of zo. Met Raskin en Onana samen tegen Kazachstan, dat is redelijk controlerend."

Kazachstan is niet eens top-100 van de wereld

"Schrik van Kazachstan? Rudi Garcia heeft gezegd dat er geen enkel excuus is. Dus je moet hier gewoon winnen, zelfs zonder de spelers die top zijn of zonder De Bruyne, Courtois of Lukaku. Dat moet je doen om de fans mee te krijgen."





"We hebben al tien jaar geen kwalificatiewedstrijd meer verloren. Dan ga je dat ook niet in Kazachstan doen, toch? Dat is niet eens top-100 van de wereld."