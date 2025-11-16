'Romeo Vermant krijgt concurrentie uit JPL voor transfer naar Bundesliga'

Bundesligaclub VfB Stuttgart kijkt naar versterking in de aanval. Volgens BILD staan zowel Romeo Vermant van Club Brugge als Promise David van Union SG op de verlanglijst. Beide spelers hebben een lopend contract en een actuele marktwaarde die hun positie op de transfermarkt bepaalt.

Romeo Vermant en zijn situatie bij Club Brugge

Van Romeo Vermant lieten we dit weekend al weten dat hij nadrukkelijk genoemd als kandidaat voor een overstap naar Stuttgart. Vermant verlengde zijn contract bij Club Brugge in juni 2025 en ligt vast tot 30 juni 2028. Zijn huidige marktwaarde bedraagt 8 miljoen euro.

Het feit dat hij nog meerdere jaren onder contract staat, betekent dat een eventuele transfer een aanzienlijke investering zou vergen, maar daar lijken ze in Duitsland mee rekening te houden. Al is Vermant ook niet de enige kandidaat.

Concurrentie uit de Jupiler Pro League

Naast Vermant kijkt Stuttgart ook naar Union SG-spits Promise David. De Canadese aanvaller tekende in juli 2024 een contract dat loopt tot 30 juni 2029. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op 13 miljoen euro.

Volgens BILD geldt hij als een haalbare optie voor de Duitse club. Ook een prijs voor hem, ergens tussen 13 en 20 miljoen euro zou geen probleem mogen vormen voor Stuttgart.

De Duitse club bekijkt meerdere opties om de voorhoede te versterken. Naast namen uit de Belgische competitie circuleren ook andere kandidaten uit Frankrijk en Tsjechië.