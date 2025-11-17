Zijn we vertrokken voor héél interessante soap: 'Manchester City wil goudhaantje van Real Madrid losweken'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Foto: © photonews

Het is Manchester City menens om Rodrygo binnen te halen. De Engelse grootmacht heeft een tweede poging gedaan om de Braziliaan los te weken bij Real Madrid.

Afgelopen zomer deed Manchester City al eens een poging om Rodrygo naar het Etihad Stadium te halen. Het bod van honderd miljoen euro - tachtig miljoen euro plus twintig miljoen euro aan bonussen - werd destijds van tafel geveegd door Florentino Perez.

The Citizens hebben het dossier echter niet begraven. Meer zelfs: de Engelse media weten dat Pep Guardiola de voorbije maanden contact is blijven houden met de 24-jarige aanvaller.

Niét langer tevreden in Madrid

Zo weet Manchester City dat Rodrygo niet langer tevreden is met de status die hij in Madrid heeft. Sinds de komst van Xabi Alonso is  de 36-voudig Braziliaans international naar het achterplan verdwenen.

Manchester City bereidt momenteel opnieuw een bod voor. En The Citizens gaan Real Madrid kietelen door te openen met tachtig miljoen euro, inclusief de bovengenoemde twintig miljoen euro aan bonussen. 

Zijn we vertrokken voor een héél interessante soap? De marktwaarde van Rodrygo is de voorbije maanden gedaald naar tachtig miljoen euro. Zijn contract bij De Koninklijke loopt tot medio 2028.

