Dit kan Real Madrid niét negeren: 'Europese topclub doet bod van 100 miljoen euro (!) op aanvaller'

Manchester City wil een bommetje droppen op de transfermarkt. Pep Guardiola heeft van de komst van Rodrygo een prioriteit gemaakt. En zelfs Real Madrid zal luisteren.

We schreven vorige week al dat Manchester City concrete interesse toont in Rodrygo. Ondertussen is duidelijk dat de 33-voudig Braziliaans international helemaal bovenaan de verlanglijst staat van Pep Guardiola.

Meer zelfs: het is officieel dan wel verboden, maar Guardiola heeft al persoonlijk contact gehad met Rodrygo. De coach van The Citizens heeft de flankaanvaller laten weten welke rol hij voor hem ziet in het Etihad Stadium.

Monsterbod wordt voorbereid

De Engelse media weten dat Manchester City er dan ook geen gras over wil laten groeien. The Citizens bereiden momenteel een formeel bod voor.

Real Madrid stuurde eerder Arsenal FC en Feberbahçe SK - de Turken hoopten op een huur - wandelen. De Koninklijke verwacht negentig miljoen euro.

Honderd miljoen euro

Het bod van Manchester City is er eentje met een vast deel van tachtig miljoen euro, aangevuld met twintig miljoen euro aan bonussen. We denken dat Florentino Perez toch even zal willen luisteren…