🎥 Wat een show van Rode Duivel, Jan Mulder orakelt: "Beter dan Van Himst, Van Moer, Hazard en De Bruyne?"

Jérémy Doku speelde tegen Liechtenstein opnieuw een prima partij. Hij scoorde meermaals en liet ook heel wat kwieke dribbels zien. En dus zijn ook de analisten uiteraard opnieuw onder de indruk, al waren ze dat vooraf ook al.

Jan Mulder is al langer dan vandaag fan van Jérémy Doku en zal dan ook - net als iedereen - opnieuw genoten hebben van diens acties in de wedstrijd tegen Liechtenstein.

Maar de Nederlandse analist en ex-speler van RSC Anderlecht was ook al lyrisch na de prestatie van de Belg in de wedstrijd Manchester City - FC Liverpool van 9 november.

Hij schuwde achteraf in HUMO dan ook de absolute grote woorden niet: "Is Doku op weg de beste Belgische voetballer aller tijden te worden? Beter dan Van Himst, Van Moer, Hazard en De Bruyne? Want dát podium vol gouden schoenen tikte Doku die zondag aan."

Doku de beste en beroemdste Belg aller tijden?

"Doku's kunsten vertonen opvallende gelijkenissen met die van Garrincha: bal ontvangen en stilstaan, met de heupen de aanzet tot een dribbel veinzen, niks doen, de voet dreigend heen en weer bewegen boven de bal, blijven stilstaan."

Volgens Mulder is het dan ook duidelijk: als Pep Guardiola hem elke week zou opstellen, dan wordt Jérémy Doku de beste en beroemdste Belg aller tijden volgens hem.

