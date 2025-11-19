Deze 19-jarige jongeman zal twee keer nadenken vooraleer hij Noa Lang nog eens zal bedreigen

Noa Lang is één van de hoofdpunten in het Nederlandse nieuws. Een 19-jarige man is veroordeeld na doodsbedreigingen aan het adres van de Nederlander.

De voorbije twee jaar kreeg Noa Lang met de regelmaat van de klok doodsbedreigingen via een anoniem Instagram-account. De bedreigingen stopten amper zes maanden geleden.

Daar is een reden voor. De Nederlandse politie kon de dader identificeren die achter het anonieme Instagram-account verscholen zat.

Gepakt én veroordeeld

De 19-jarige jongeman heeft bekend én is inmiddels voor de Nederlandse rechtbank verschenen. En onze noorderburen stellen meteen een voorbeeld.

De jongeman verklaarde dat hij de bedreigingen uitte op onbewaakte momenten, maar nooit van plan was om tot actie over te gaan. "Maar dat kon Lang niet weten", klonk het onder meer tijdens de zitting.

Zware straf én geldboete

De jongeman is veroordeeld tot een taakstraf van twintig uur en een serieuze boete. Hij zal alvast niet snel opnieuw op Instagram actief zijn onder een valse naam…