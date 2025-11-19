Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge

De bouw van het nieuwe stadion van Club Brugge is al heel lang tegengehouden tot dusver. En dus gaat nu ook de regering zich mengen in de debatten. Want het stadion moet er gewoon komen, zo simpel is het.

Er is heel wat te doen geweest al over het stadion van Club Brugge. Al verschillende keren werd de bouw van het stadion tegengehouden door buurtbewoners die niet willen dat het nieuwe stadion er komt.

Vergunningsbeleid heel belangrijk voor Brouns

En dus gaat nu ook Jo Brouns zich mengen in de debatten: "Het kan niet dat onze clubs op het niveau van Champions League spelen en internationaal gerenommeerde clubs in stadions van de vorige eeuw moeten ontvangen."

"Het is van de pot gerukt hoe interessante samenlevingsprojecten worden tegengehouden", klinkt het in Gazet van Antwerpen. De Vlaamse minister voor Werk, Innovatie, Landbouw, Economie en Sociale Economie wil actie ondernemen.

Jo Brouns wil doorpakken, ook in verhaal Club Brugge

De problemen rond de vergunningen die telkens opduiken - zo ook zeker in Brugge? Daar moet werk van gemaakt worden. Hij wil dan ook prioriteit maken van het vergunningsbeleid.

Volgens Brouns is de voetbalsport een hefboom op sociaal-economisch vlak en dus moet er ook doorgepakt gaan worden op het vlak van infrastructuur. Benieuwd welke gevolgen dat zal hebben.