Mist Union sleutelpion tegen Galatasaray? David Hubert geeft update over blessure

Fedde Leysen stond in de basis bij Union SG tegen Cercle Brugge. De verdediger moest het veld echter noodgedwongen verlaten na een stevige ingreep.

Bij de komst van David Hubert leek Ross Sykes de voorkeur te krijgen boven Fedde Leysen aan de linkerkant in de verdediging van Union. Maar de Engelse verdediger maakte enkele mindere beurten, waaronder tegen Atlético Madrid. Leysen heroverde zijn plek tegen KV Mechelen voor de interlandbreak en stond vanmiddag opnieuw in de basis.

Hij leek behoorlijk goed in de wedstrijd te zitten, maar moest het veld nog voor het kwartier verlaten. Hij werd zwaar geraakt aan de enkel in een stevige botsing met Ibrahim Diakité.

Sykes kwam in zijn plaats, maar maakte geen sterke indruk tegen zijn snelle tegenstanders en had ook moeite met de opbouw. De vraag is nu: zal hij tegen Galatasaray terugkeren in de basis nu Leysen mogelijk out is? David Hubert gaf op de persconferentie na de wedstrijd een eerste update.

Een verzwikking, niet meer dan dat

"Fedde wilde tackelen met zijn rechtervoet en kwam verkeerd terecht. Al zijn gewicht kwam op zijn enkel terecht. Hij heeft een flinke verzwikking, maar hij liep al na het contact zonder krukken. Hij is vrij optimistisch voor de wedstrijd van dinsdag", aldus Hubert.

Leysen zou dus in staat kunnen zijn om dinsdag te starten in de hel van Istanbul. Union gaat er op zoek naar belangrijke punten met het oog op een mogelijke kwalificatie in de Champions League.