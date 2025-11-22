Mist Union sleutelpion tegen Galatasaray? David Hubert geeft update over blessure

Lorenz Lomme
| Reageer
Mist Union sleutelpion tegen Galatasaray? David Hubert geeft update over blessure
Word fan van Union SG! 323

Fedde Leysen stond in de basis bij Union SG tegen Cercle Brugge. De verdediger moest het veld echter noodgedwongen verlaten na een stevige ingreep.

Bij de komst van David Hubert leek Ross Sykes de voorkeur te krijgen boven Fedde Leysen aan de linkerkant in de verdediging van Union. Maar de Engelse verdediger maakte enkele mindere beurten, waaronder tegen Atlético Madrid. Leysen heroverde zijn plek tegen KV Mechelen voor de interlandbreak en stond vanmiddag opnieuw in de basis.

Hij leek behoorlijk goed in de wedstrijd te zitten, maar moest het veld nog voor het kwartier verlaten. Hij werd zwaar geraakt aan de enkel in een stevige botsing met Ibrahim Diakité.

Sykes kwam in zijn plaats, maar maakte geen sterke indruk tegen zijn snelle tegenstanders en had ook moeite met de opbouw. De vraag is nu: zal hij tegen Galatasaray terugkeren in de basis nu Leysen mogelijk out is? David Hubert gaf op de persconferentie na de wedstrijd een eerste update.

Een verzwikking, niet meer dan dat

"Fedde wilde tackelen met zijn rechtervoet en kwam verkeerd terecht. Al zijn gewicht kwam op zijn enkel terecht. Hij heeft een flinke verzwikking, maar hij liep al na het contact zonder krukken. Hij is vrij optimistisch voor de wedstrijd van dinsdag", aldus Hubert.

Leysen zou dus in staat kunnen zijn om dinsdag te starten in de hel van Istanbul. Union gaat er op zoek naar belangrijke punten met het oog op een mogelijke kwalificatie in de Champions League.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
Fedde Leysen
David Hubert

Meer nieuws

Opnieuw weinig overtuigend Club Brugge: Joaquin Seys ziet twee duidelijke oorzaken Reactie

Opnieuw weinig overtuigend Club Brugge: Joaquin Seys ziet twee duidelijke oorzaken

23:30
Matig Club Brugge kan niet overtuigen tegen Charleroi en dankt redder Hans Vanaken

Matig Club Brugge kan niet overtuigen tegen Charleroi en dankt redder Hans Vanaken

22:41
Middenvelder legt uit waarom STVV blijft verrassen dit seizoen

Middenvelder legt uit waarom STVV blijft verrassen dit seizoen

22:15
Dit is de precieze reden waarom Norwich voor Clement gekozen heeft

Dit is de precieze reden waarom Norwich voor Clement gekozen heeft

23:00
🎥 Zeer grote twijfels over de lijn na afgekeurd doelpunt in Westerlo - Gent: "Schande voor Belgisch voetbal" Reactie

🎥 Zeer grote twijfels over de lijn na afgekeurd doelpunt in Westerlo - Gent: "Schande voor Belgisch voetbal"

21:25
2
Challenger Pro League: Kortrijk sluipt dichter bij Beveren, RSCA Futures speelt gelijk

Challenger Pro League: Kortrijk sluipt dichter bij Beveren, RSCA Futures speelt gelijk

22:30
STVV krijgt heel goed nieuws te horen voor clash met OHL

STVV krijgt heel goed nieuws te horen voor clash met OHL

21:30
Dit is waarom Pieter Gerkens plots uit de basis verdween tegen Union SG

Dit is waarom Pieter Gerkens plots uit de basis verdween tegen Union SG

19:15
2
De trein nog niet op de rails: Pocognoli krijgt pijnlijke 4-1 om de oren met Monaco

De trein nog niet op de rails: Pocognoli krijgt pijnlijke 4-1 om de oren met Monaco

21:40
De VAR en het doelhout laten zich gelden: vooral KAA Gent mag blij zijn met gelijkspel in 't Kuipje

De VAR en het doelhout laten zich gelden: vooral KAA Gent mag blij zijn met gelijkspel in 't Kuipje

20:10
Arsenal lacht in vuistje: Manchester City lijdt dure nederlaag bij Newcastle

Arsenal lacht in vuistje: Manchester City lijdt dure nederlaag bij Newcastle

21:20
🎥 Had KAA Gent hier een strafschop moeten krijgen tegen Westerlo?

🎥 Had KAA Gent hier een strafschop moeten krijgen tegen Westerlo?

20:30
Beste aanval, beste verdediging en (even) zeven punten meer dan Club Brugge: klinisch Union SG maakt indruk

Beste aanval, beste verdediging en (even) zeven punten meer dan Club Brugge: klinisch Union SG maakt indruk

17:54
🎥 Zó antwoordt Arthur Theate op harde kritiek bij Rode Duivels

🎥 Zó antwoordt Arthur Theate op harde kritiek bij Rode Duivels

21:00
3
🎥 Een centimeter? Een millimeter? Heeft Westerlo reden tot klagen na dit afgekeurde doelpunt?

🎥 Een centimeter? Een millimeter? Heeft Westerlo reden tot klagen na dit afgekeurde doelpunt?

20:00
KAA Gent slikt serieuze domper tijdens wedstrijd tegen Westerlo

KAA Gent slikt serieuze domper tijdens wedstrijd tegen Westerlo

19:30
1
Na valse start: Bayern en Kompany draaien Freiburg door gehaktmolen

Na valse start: Bayern en Kompany draaien Freiburg door gehaktmolen

20:30
Clement gaat meteen zwaar onderuit bij Norwich-debuut

Clement gaat meteen zwaar onderuit bij Norwich-debuut

19:00
Lokeren komt pas na de rust op gang tegen Club NXT in match met vijf doelpunten

Lokeren komt pas na de rust op gang tegen Club NXT in match met vijf doelpunten

18:50
1
"We regelen dit wel via de FIFA": Didier Lamkel Zé haalt zwaar uit en moet alweer nieuwe club zoeken

"We regelen dit wel via de FIFA": Didier Lamkel Zé haalt zwaar uit en moet alweer nieuwe club zoeken

18:30
4
Donald Trump verbiedt supporters van deze twee landen op het WK 2026

Donald Trump verbiedt supporters van deze twee landen op het WK 2026

18:00
Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft geleerd van match tegen Anderlecht: Genk is gewaarschuwd

Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft geleerd van match tegen Anderlecht: Genk is gewaarschuwd

17:00
Zulte Waregem verbaasde iedereen op Sclessin: Nyssen spreekt klare taal na pittig duel Interview

Zulte Waregem verbaasde iedereen op Sclessin: Nyssen spreekt klare taal na pittig duel

16:45
Johan Boskamp is duidelijk na triest nieuws: "Hij had echt een hele grote kunnen worden"

Johan Boskamp is duidelijk na triest nieuws: "Hij had echt een hele grote kunnen worden"

17:30
Standard-fans fluiten hun eigen ploeg uit: coach Vincent Euvrard heeft er een duidelijke mening over Interview

Standard-fans fluiten hun eigen ploeg uit: coach Vincent Euvrard heeft er een duidelijke mening over

16:30
Genk-doelman Hendrik Van Crombrugge is duidelijk: "Supporters moeten niet altijd blaasjes worden wijsgemaakt"

Genk-doelman Hendrik Van Crombrugge is duidelijk: "Supporters moeten niet altijd blaasjes worden wijsgemaakt"

15:30
Ajax grijpt plots in met zijn Belgische talenten: supporters begrijpen er helemaal niets meer van

Ajax grijpt plots in met zijn Belgische talenten: supporters begrijpen er helemaal niets meer van

16:00
Standard kan ook van tienkoppig Essevee niet winnen: dit heeft coach Vincent Euvrard te zeggen Interview

Standard kan ook van tienkoppig Essevee niet winnen: dit heeft coach Vincent Euvrard te zeggen

15:00
Anderlecht greep naast terugkeer van verdediger die voor 12 miljoen vertrok: Besnik Hasi verklapt waarom

Anderlecht greep naast terugkeer van verdediger die voor 12 miljoen vertrok: Besnik Hasi verklapt waarom

14:30
Sébastien Pocognoli praat voor het eerst over zijn plotse vertrek bij Union SG

Sébastien Pocognoli praat voor het eerst over zijn plotse vertrek bij Union SG

13:30
2
Stef Wils zit met groot probleem bij Antwerp: "Dit is zeker niet makkelijk op te lossen"

Stef Wils zit met groot probleem bij Antwerp: "Dit is zeker niet makkelijk op te lossen"

14:00
5
'Manchester United wil na Senne Lammens dit Belgisch supertalent strikken'

'Manchester United wil na Senne Lammens dit Belgisch supertalent strikken'

13:00
Opsteker uit ziekenboeg voor Kompany, maar: 'Barcelona klopt aan voor absolute sterkhouder'

Opsteker uit ziekenboeg voor Kompany, maar: 'Barcelona klopt aan voor absolute sterkhouder'

12:30
RSC Anderlecht aan de arbeid: naast Verschaeren is er nog een belangrijk contract dat moet worden besproken

RSC Anderlecht aan de arbeid: naast Verschaeren is er nog een belangrijk contract dat moet worden besproken

11:20
1
LIVE: Maakt KAA Gent in de Kempen komaf met het probleem van de wisselvalligheid en uitnederlagen?

LIVE: Maakt KAA Gent in de Kempen komaf met het probleem van de wisselvalligheid en uitnederlagen?

10:50
Boskamp hard voor bondscoach Garcia: "Dan ben je een klein kind"

Boskamp hard voor bondscoach Garcia: "Dan ben je een klein kind"

12:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Union SG - Cercle Brugge: 2-0 Super KVCW Super KVCW over 🎥 Zeer grote twijfels over de lijn na afgekeurd doelpunt Westerlo - Gent: "Schande voor Belgisch voetbal" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Club Brugge - Charleroi: 1-0 Hurlu Dedju Hurlu Dedju over 🎥 Zó antwoordt Arthur Theate op harde kritiek bij Rode Duivels Artevelde Artevelde over KAA Gent slikt serieuze domper tijdens wedstrijd tegen Westerlo GOTT GOTT over Dit is waarom Pieter Gerkens plots uit de basis verdween tegen Union SG LordJozef LordJozef over "We regelen dit wel via de FIFA": Didier Lamkel Zé haalt zwaar uit en zoekt alweer nieuwe club Shake spier Shake spier over Antwerp - FCV Dender EH: - Super KVCW Super KVCW over Westerlo - KAA Gent: 0-0 Andreas2962 Andreas2962 over Boskamp hard voor bondscoach Garcia: "Dan ben je een klein kind" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved