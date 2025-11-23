Reactie 🎥 Groot pijnpunt KRC Genk opnieuw op scherp gezet: Thorsten Fink heeft het heel moeilijk om het te verklaren

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Genk
🎥 Groot pijnpunt KRC Genk opnieuw op scherp gezet: Thorsten Fink heeft het heel moeilijk om het te verklaren
Foto: © photonews

Het is terug naar af voor KRC Genk. Dat is een streng verdict, want de ploeg van Thorsten Fink toonde massa's inzet en engagement. Alleen wil het in de zone van de waarheid zo moeilijk lukken.

Er zijn al eerder momenten geweest waarop Genk gelanceerd leek te raken, om dan toch weer een uitschuiver te begaan. Het is nu opnieuw zover. De thuisnederlaag tegen KV Mechelen is een mokerslag. Genk blijft nog een speeldag langer uit de top zes. Fink wil echter positief blijven, want hij vond zijn ploeg echt niet slecht spelen. Bekijk hieronder zijn eerste analyse van de wedstrijd tegen Mechelen.

Met drie gemaakte doelpunten in de laatste vier speeldagen is het scorend vermogen niet om over naar huis te schrijven. Er zal naar een oplossing gezocht moeten worden. "De oplossing is om te scoren. Om wat meer preciezer te zijn: gemiste kansen zijn niet altijd toeval. Het heeft soms ook te maken met het systeem of hoe we kansen creëren."

Dat is een erkenning van een coach die zal moeten speuren naar een tactiek waarmee Genk nog meer volk voor doel kan krijgen. "Soms heb je periodes dat de doelpunten automatisch lijken te vallen of een speler de bal maar hoeft te raken en die altijd binnengaat. Ik begrijp dat het nu een moeilijkere periode is wat het maken van doelpunten betreft."

Speelt de druk Genk parten?

Het is ook niet de eerste keer dat Genk in eigen huis qua resultaat teleurstelt. Daar moet ook een reden achter zitten. "Er zit overal een reden achter. Vorig seizoen speelden onze jongeren heel goed en gingen we puur uit van het plezier. Dit seizoen komt er stress bij te kijken en het is moeilijk om hiermee om te gaan. Je kunt soms ook te gretig zijn om een doelpunt te maken. Vorig seizoen scoorden we heel vlot en nu niet."

Lees ook... KRC Genk laat gouden kans liggen tegen KV Mechelen: dit heeft kapitein Bryan Heynen te zeggenDan is het alarm geblazen als de tegenstander efficiënt met één van zijn eerste mogelijkheden omspringt. "De 0-1 kwam er ook na de enige grote kans die we voor rust weggaven. Er is geen gebrek aan kwaliteit. Nogmaals: het seizoen is niet voorbij." We zijn wel halfweg de reguliere competitie en Genk komt voorlopig niet verder dan een achtste plaats.  

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Jupiler Pro League
KRC Genk
KV Mechelen
Thorsten Fink

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière - Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 19:15 STVV STVV

