"Al weken onmogelijk een wedstrijd uit te kijken": gewezen(?) topclub krijgt er flink van langs

Stef Wils werd afgelopen weekend door Antwerp de laan uitgestuurd na een pijnlijke nederlaag tegen hekkensluiter Dender. Mogelijk volgen er binnenkort nog wel een aantal coaches die het seizoen niet zullen uitdoen.

Stef Wils en Antwerp? Dat huwelijk kon (uiteraard) niet blijven duren na de nederlaag tegen FCV Dender EH. Al was het uiteraard niet (enkel) de fout van Wils dat het dit seizoen voor geen meter draait bij The Great Old.

Euvrard onder druk bij Standard

Rest de vraag: welke coach wordt de volgende die de Jupiler Pro League zal moeten verlaten? De reeks van Cercle Brugge doet niet meteen het beste vermoeden voor Onur Cinel - de fans zijn daar ook al in opstand aan het komen.

En dan is er nog ... Vincent Euvrard. Die krijgt Standard tot dusver ook allerminst op de rails. Het team speelde dit weekend meer dan een uur tegen tien man van Zulte Waregem en raakte niet verder dan een gelijkspel.

Vincent Euvrard brengt te weinig bij Standard

Volgens het trainersprofiel van Euvrard pakte hij dit seizoen bij Standard amper 1,27 punten per wedstrijd - zonder de zege in de Beker van België zakt dat zelfs naar 1,10 punten per match.

Zelfs Mircea Rednic deed beter, wat toch veelzeggend is voor Euvrard. "Het is al weken onmogelijk om een match van Standard uit te kijken", geeft Marc Delire aan bij Dans le Vestiaire. Daarin bijgetreden door Kevin Sauvage: "Op offensief en creatief gebied is het te weinig. Het is te weinig."