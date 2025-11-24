Volgende trainersontslag in de Jupiler Pro League al in de maak? Deze stoel wankelt ook

Volgende trainersontslag in de Jupiler Pro League al in de maak? Deze stoel wankelt ook
De druk begint toe te nemen in de onderste regionen vanwege de overwinning van Dender. Cercle Brugge staat er slecht voor, de vorm van het team baart ernstige zorgen.

Met de 0-3 overwinning op Standard tijdens de vijfde speeldag had Cercle het ontslag van Mircea Rednic bespoedigd, het eerste van het Pro League-seizoen. Nu lijkt Onur Cinel meer dan ooit bedreigd. Sinds die euforische avond in augustus heeft Cercle namelijk geen enkele wedstrijd meer gewonnen.

De Bruggelingen hebben nu een balans van 5 op 30. Zelfs Dender en Antwerp doen het beter in deze periode. De rode lantaarn staat overigens nog maar vier punten lager en heeft eindelijk het seizoen op gang gebracht met hun eerste overwinning.

Wie gaat de situatie rechtzetten?

Een scenario dat de druk in de strijd om het behoud verder opvoert. Antwerp heeft trouwens Stef Wils ontslagen na de nederlaag van gisterenavond. Zal Onur Cinel hetzelfde lot ondergaan? We zijn nog niet zover. Maar na de nederlaag tegen Union moest Hannes Van der Bruggen naar zijn supporters gaan om hen te kalmeren.

Hij werd vervolgens naar het interview gestuurd: "Wij hebben absoluut een overwinning nodig. De stress begint zwaar te wegen. Was het nog een jeugdzonde die het balverlies veroorzaakte bij het eerste tegendoelpunt?"

"Ik weet het echt niet meer, elke week heb ik het gevoel dat ik mezelf herhaal wanneer ik onze wedstrijd begin te analyseren. Ik weet echt niet meer wat ik ervan moet denken of wat ik moet zeggen."

Een machteloosheid die ook doorklinkt in de toespraak van Cinel tijdens de persconferentie: "In de eerste helft was de wedstrijd in balans, maar Union heeft de overwinning volledig verdiend. We spelen altijd een wedstrijd om te winnen, maar wat ik zag was anders dan de laatste zeven of acht wedstrijden."

Hoe meer weken voorbijgaan, hoe meer de noodzaak van een diepgaande zelfreflectie cruciaal lijkt te worden om het schip recht te trekken. De drie wedstrijden in één week die op het programma staan (tegen Zulte Waregem en Standard in de competitie,Gent in de beker) lijken de opeenvolging van alle gevaren te vormen.

