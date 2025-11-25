Dan toch geen boycot: KV Mechelen krijgt meer tickets

Foto: © photonews

De aangekondigde boycot van KV Mechelen-supporters voor de bekerwedstrijd in Charleroi gaat niet door. Er zijn toch meer tickets aangeboden voor de bezoekers.

Aanvankelijke onvrede

De supporters van KV Mechelen reageerden aanvankelijk teleurgesteld op de beslissing van de ordediensten om slechts 400 bezoekers toe te laten voor de achtste finale van de Croky Cup. Het beperkte aantal plaatsen werd gezien als een belemmering voor de trouwe achterban.

De clubleiding kreeg signalen dat een boycot overwogen werd. De frustratie groeide omdat eerdere bekerwedstrijden bij andere clubs al aanleiding hadden gegeven tot gelijkaardige acties. Het gevoel dat Mechelen hetzelfde lot zou ondergaan, lag zwaar op de achterban.

Uitbreiding van het contingent

Na overleg werd beslist om het aantal beschikbare tickets te verhogen. In plaats van 400 plaatsen krijgen de geel-rode fans nu 600 toegangsbewijzen. Deze uitbreiding wordt beschouwd als een compromis dat tegemoetkomt aan de vraag van de supporters.

Door deze aanpassing is de geplande boycot van de baan, zo meldt Het Belang van Limburg. De supportersvereniging liet weten dat de verhoging van het aantal tickets voldoende is om de achterban te mobiliseren. Het besluit werd positief onthaald binnen de clubstructuur.

Gevolgen voor de wedstrijd

De afgelasting van de boycot betekent dat KV Mechelen in Charleroi kan rekenen op een aanzienlijke steun. Met 600 aanwezige fans wordt de sfeer in het bezoekersvak verzekerd. Voor de spelers is dit een belangrijke factor in een knock-outwedstrijd.

De ordediensten benadrukken dat de uitbreiding van het contingent gepaard gaat met strikte veiligheidsmaatregelen. Het stadion in Charleroi moet de toestroom van extra supporters op een gecontroleerde manier verwerken.

De situatie rond KV Mechelen staat niet op zichzelf. Eerder kondigden supporters van Standard, Anderlecht en Antwerp al een boycot aan bij uitwedstrijden. Het patroon toont dat de verdeling van tickets een terugkerend discussiepunt vormt in het Belgische voetbal.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

