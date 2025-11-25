Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker
Het hing al een beetje in de lucht en nu is het ook officieel. Simon Mignolet maakt zijn terugkeer in de kern van Club Brugge. Tegen Sporting Lissabon zal hij meer dan waarschijnlijk nog niet spelen, maar het is wel al een prima nieuwtje.

Club Brugge reist dinsdag met vertraging naar Lissabon voor het duel met Sporting. Toch is het niet allemaal slecht bij blauw-zwart, integendeel. Simon Mignolet is er namelijk bij in de selectie.

Blauw-zwart deelde zijn selectie voor het belangrijk duel op bezoek bij Sporting Clube de Portugal via haar webstek en daar prijkt ook Simon Mignolet tussen de geselecteerden.

Eerder op dinsdag waren er al de nodige geruchten over de terugkeer van Mignolet, die nog niet meteen in de basis verwacht wordt tegen Sporting. Mogelijk wordt hij zachtjesaan gebracht.

Wanneer zien we Simon Mignolet opnieuw onder de lat?

Lees ook... Nicky Hayen laat zich uit over Simon Mignolet en komt met goed nieuws over andere sterkhouderToch is het een opsteker - zeker ook met de wedstrijden in een drukke kalender in december indachtig. Aanvankelijk werd gevreesd dat we Mignolet pas in 2026 zouden terugzien, maar alles lijkt voorspoedig te verlopen in de revalidatie.

De wedstrijden in de Champions League in januari tegen Kairat Almaty en Marseille lijken een belangrijk einddoel voor Mignolet, maar de kans dat we hem al eerder in actie gaan zien is realistischer geworden.

Volg Sporting Lissabon - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (26/11).

Champions League

 Speeldag 5
Galatasaray Galatasaray 18:45 Union SG Union SG
Ajax Ajax 18:45 SL Benfica SL Benfica
Marseille Marseille 21:00 Newcastle United Newcastle United
Chelsea Chelsea 21:00 Barcelona Barcelona
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Villarreal Villarreal
Bodø Glimt Bodø Glimt 21:00 Juventus Juventus
Napoli Napoli 21:00 FK Qarabag FK Qarabag
Slavia Praag Slavia Praag 21:00 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Manchester City Manchester City 21:00 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 26/11 Kairat Almaty Kairat Almaty
Pafos FC Pafos FC 26/11 Monaco Monaco
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 26/11 Club Brugge Club Brugge
Liverpool FC Liverpool FC 26/11 PSV PSV
Arsenal Arsenal 26/11 Bayern München Bayern München
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 26/11 Atalanta Atalanta
Atlético Madrid Atlético Madrid 26/11 Inter Milaan Inter Milaan
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 26/11 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 26/11 Tottenham Tottenham

