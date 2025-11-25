Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

Het hing al een beetje in de lucht en nu is het ook officieel. Simon Mignolet maakt zijn terugkeer in de kern van Club Brugge. Tegen Sporting Lissabon zal hij meer dan waarschijnlijk nog niet spelen, maar het is wel al een prima nieuwtje.

Club Brugge reist dinsdag met vertraging naar Lissabon voor het duel met Sporting. Toch is het niet allemaal slecht bij blauw-zwart, integendeel. Simon Mignolet is er namelijk bij in de selectie.

Blauw-zwart deelde zijn selectie voor het belangrijk duel op bezoek bij Sporting Clube de Portugal via haar webstek en daar prijkt ook Simon Mignolet tussen de geselecteerden.

Squadlist for Sporting CP - Club Brugge: 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞𝐝. ✔ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) November 25, 2025

Eerder op dinsdag waren er al de nodige geruchten over de terugkeer van Mignolet, die nog niet meteen in de basis verwacht wordt tegen Sporting. Mogelijk wordt hij zachtjesaan gebracht.

Wanneer zien we Simon Mignolet opnieuw onder de lat?

Toch is het een opsteker - zeker ook met de wedstrijden in een drukke kalender in december indachtig. Aanvankelijk werd gevreesd dat we Mignolet pas in 2026 zouden terugzien, maar alles lijkt voorspoedig te verlopen in de revalidatie.

De wedstrijden in de Champions League in januari tegen Kairat Almaty en Marseille lijken een belangrijk einddoel voor Mignolet, maar de kans dat we hem al eerder in actie gaan zien is realistischer geworden.