Zorgt Simon Mignolet voor grote verrassing bij Club Brugge?

Club Brugge reist dinsdag met vertraging naar Lissabon voor het duel met Sporting, maar mogelijk met een opsteker: Simon Mignolet maakt volgens HLN kans op een onverwacht snelle terugkeer in de selectie.

Club Brugge trekt op dinsdag naar Portugal voor het Champions League-duel met Sporting Clube de Portugal. In aanloop naar de clash kreeg blauw-zwart al met pech te maken.

Door de nationale staking waren er problemen met de vlucht: normaal gezien zouden de Bruggelingen om 15u vertrekken, maar door de omstandigheden zal dat pas om 20u15 zijn. Daardoor komen ze pas laat op de avond aan in Lissabon.

Reist Simon Mignolet mee naar Portugal?

Maar er is mogelijk ook al goed nieuws te melden met oog op de Champions League-wedstrijd. De kans bestaat namelijk dat Simon Mignolet opnieuw bij de selectie zit.

Nicky Hayen was er afgelopen weekend nog heel voorzichtig over, maar volgens Het Laatste Nieuws is de kans reëel dat hij één van de drie doelmannen is die meereist naar Portugal. Het blijft nog wel even afwachten.

In september liep hij een scheur in de adductoren op. Er werd gemikt op een comeback in december, maar dat zou dus al wat vroeger kunnen zijn. Na de training van 11u op dinsdag zal de knoop waarschijnlijk worden doorgehakt.