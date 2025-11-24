Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen

Woensdag neemt Club Brugge het op tegen Sporting clube de Portugal. De nationale staking komt op het slechtst mogelijke moment en heeft ook gevolgen voor de ploeg.

Hoewel de staking de spelersgroep van Union Saint-Gilloise licht getroffen heeft, is de Brusselse ploeg deze namiddag toch in Istanboel aangekomen voor de wedstrijd van dinsdag tegen Galatasaray. Club Brugge ondervindt echter meer hinder.

Zoals gebruikelijk vertrekken de Bruggelingen vanuit de luchthaven van Oostende. Maar de vlucht van 15u naar Lissabon zal niet opstijgen zoals gepland. De delegatie kan pas om 20u15 vertrekken… als alles goed gaat. Dat meldt Sporza.

Club Brugge ziet het stadion pas op de wedstrijddag

De spelers en staf zullen niet voor 23 uur in hun hotel arriveren. Daardoor is het onmogelijk om nog te trainen in het stadion of er een persconferentie te geven, zoals het UEFA-protocol voorschrijft op de dag voor de wedstrijd.

Door de uitzonderlijke omstandigheden wordt ook de voorbereiding aangepast: de spelers werken hun laatste training gewoon af op het oefencomplex in Westkapelle en de persconferentie vindt eveneens plaats in Brugge.

Club Brugge zal het stadion dus pas ontdekken op de dag van de match. Hoewel dit hun planning voor woensdag niet drastisch verandert, is het natuurlijk geen ideale voorbereiding.