Fans ongerust: dit stuurde DAZN de wereld in richting zijn abonnees

Het contract tussen DAZN en de Pro League is ten einde gekomen. En dus zijn er veel supporters die nu met vragen zitten. Krijgen we dit weekend nog wedstrijden uit de Jupiler Pro League te zien in ons land? DAZN stuurde een mail naar zijn leden.

Kunnen we dit weekend nog naar voetbal kijken uit de Jupiler Pro League? Dat is de vraag die op ieders lippen brandt momenteel.

Het contract tussen DAZN en de Pro League is volgens DAZN tot een einde gekomen, waardoor er onduidelijkheid heerst richting de toekomst toe.

DAZN wil de impact op de supporters zo klein mogelijk houden

Rechtenhouder DAZN wil nog steeds samen zitten met de Pro League om de impact op de supporter zo klein mogelijk te gaan houden/maken.

De volledige mail aan de supporters/abonnees:

Beste,

DAZN is sinds 2020 de trotse uitzendpartner van de Pro League en heeft sindsdien de fans het beste van de Belgische voetbalemoties laten beleven.

U heeft mogelijk recent in de pers gelezen dat DAZN in gesprek was met de Pro League over het nieuwe uitzendrechtcontract vanaf 2025.

Ondanks deze gesprekken waarin DAZN constructief heeft geprobeerd een oplossing te vinden, is de overeenkomst tussen DAZN en de Pro League geëindigd.

We wilden u persoonlijk op de hoogte stellen van deze ontwikkeling, maar we willen u tegelijkertijd verzekeren dat DAZN de Pro League om advies vraagt over hoe de impact voor u, als voetbalfan, kan worden beperkt.

Het is essentieel voor ons dat elke fan zo vroeg mogelijk individueel wordt geïnformeerd over de impact die deze situatie op hem of haar zal hebben.

Zodra de situatie verder is opgehelderd, nemen we contact met u op met alle nodige informatie.

DAZN is altijd een fervent supporter van het Belgische voetbal geweest en zal dat ook blijven.

Bedankt voor jullie loyaliteit, steun en enthousiasme!

Met vriendelijke groet,

Het DAZN-team