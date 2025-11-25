Fans ongerust: dit stuurde DAZN de wereld in richting zijn abonnees

Fans ongerust: dit stuurde DAZN de wereld in richting zijn abonnees
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het contract tussen DAZN en de Pro League is ten einde gekomen. En dus zijn er veel supporters die nu met vragen zitten. Krijgen we dit weekend nog wedstrijden uit de Jupiler Pro League te zien in ons land? DAZN stuurde een mail naar zijn leden.

Kunnen we dit weekend nog naar voetbal kijken uit de Jupiler Pro League? Dat is de vraag die op ieders lippen brandt momenteel.

Het contract tussen DAZN en de Pro League is volgens DAZN tot een einde gekomen, waardoor er onduidelijkheid heerst richting de toekomst toe.

DAZN wil de impact op de supporters zo klein mogelijk houden

Rechtenhouder DAZN wil nog steeds samen zitten met de Pro League om de impact op de supporter zo klein mogelijk te gaan houden/maken. 

De volledige mail aan de supporters/abonnees: 

Beste,

DAZN is sinds 2020 de trotse uitzendpartner van de Pro League en heeft sindsdien de fans het beste van de Belgische voetbalemoties laten beleven. 

U heeft mogelijk recent in de pers gelezen dat DAZN in gesprek was met de Pro League over het nieuwe uitzendrechtcontract vanaf 2025.

Ondanks deze gesprekken waarin DAZN constructief heeft geprobeerd een oplossing te vinden, is de overeenkomst tussen DAZN en de Pro League geëindigd.

 We wilden u persoonlijk op de hoogte stellen van deze ontwikkeling, maar we willen u tegelijkertijd verzekeren dat DAZN de Pro League om advies vraagt over hoe de impact voor u, als voetbalfan, kan worden beperkt.

Het is essentieel voor ons dat elke fan zo vroeg mogelijk individueel wordt geïnformeerd over de impact die deze situatie op hem of haar zal hebben.

Zodra de situatie verder is opgehelderd, nemen we contact met u op met alle nodige informatie.

DAZN is altijd een fervent supporter van het Belgische voetbal geweest en zal dat ook blijven. 

Bedankt voor jullie loyaliteit, steun en enthousiasme!

Met vriendelijke groet,

Het DAZN-team

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers

Meer nieuws

Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

14:20
LIVE: Dit zijn de vermoedelijke opstelling van Union SG en Galatasaray

LIVE: Dit zijn de vermoedelijke opstelling van Union SG en Galatasaray

14:14
"Al weken onmogelijk een wedstrijd uit te kijken": gewezen(?) topclub krijgt er flink van langs

"Al weken onmogelijk een wedstrijd uit te kijken": gewezen(?) topclub krijgt er flink van langs

14:00
De supporters zullen het graag lezen: eigenaars van Beerschot komen met speciaal statement

De supporters zullen het graag lezen: eigenaars van Beerschot komen met speciaal statement

13:45
Fans mogen dromen van Europees voetbal: is deze JPL-ploeg dé verrassing van de heenronde?

Fans mogen dromen van Europees voetbal: is deze JPL-ploeg dé verrassing van de heenronde?

12:50
1
'Black out' dreigt wel degelijk na DAZN-debacle: bal ligt volledig in het kamp van de Pro League

'Black out' dreigt wel degelijk na DAZN-debacle: bal ligt volledig in het kamp van de Pro League

13:00
10
BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League

BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League

12:20
66
'Ex-Anderlecht-speler is ontevreden bij Borussia Dortmund en zoekt uitweg'

'Ex-Anderlecht-speler is ontevreden bij Borussia Dortmund en zoekt uitweg'

12:40
Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari

Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari

12:00
4
Vazquez kost enorm veel gezien rendement: opvallende clausule duikt op

Vazquez kost enorm veel gezien rendement: opvallende clausule duikt op

11:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Forbs

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Forbs

11:00
Real Madrid deelt slecht nieuws mee: Thibaut Courtois krijgt serieuze opdoffer te verwerken

Real Madrid deelt slecht nieuws mee: Thibaut Courtois krijgt serieuze opdoffer te verwerken

11:40
1
Leko waarschuwt Gent voor overlevingsperiode: "Hebben geen 6 miljoen voor speler die 3 man dribbelt en scoort" Reactie

Leko waarschuwt Gent voor overlevingsperiode: "Hebben geen 6 miljoen voor speler die 3 man dribbelt en scoort"

10:15
1
Jacky Mathijssen over Belgische topclub: "Het blijft onwaarschijnlijk hoe diep die club is weggezakt"

Jacky Mathijssen over Belgische topclub: "Het blijft onwaarschijnlijk hoe diep die club is weggezakt"

10:30
5
Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs

Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs

11:00
6
Engelse pers is snoeihard voor Senne Lammens en velt duidelijk oordeel

Engelse pers is snoeihard voor Senne Lammens en velt duidelijk oordeel

09:30
13
Zorgt Simon Mignolet voor grote verrassing bij Club Brugge?

Zorgt Simon Mignolet voor grote verrassing bij Club Brugge?

10:00
1
Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat

Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat

08:41
11
Wout Faes krijgt steun uit onverwachte hoek

Wout Faes krijgt steun uit onverwachte hoek

09:00
1
Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal

Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal

08:00
7
Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is Reactie

Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is

08:15
2
Everton-coach verrast compleet: David Moyes juicht vechtende spelers toe

Everton-coach verrast compleet: David Moyes juicht vechtende spelers toe

08:20
Wesley Sonck is vernietigend: "Ik kan niet begrijpen dat dat wordt goedgekeurd vanuit de Pro League"

Wesley Sonck is vernietigend: "Ik kan niet begrijpen dat dat wordt goedgekeurd vanuit de Pro League"

07:00
4
In tranen op de bank: Adnan Januzaj krijgt vreselijke domper te verwerken

In tranen op de bank: Adnan Januzaj krijgt vreselijke domper te verwerken

07:40
Senne Lammens lijdt eerste nederlaag met Manchester United tegen tienkoppig Everton na bizarre rode kaart

Senne Lammens lijdt eerste nederlaag met Manchester United tegen tienkoppig Everton na bizarre rode kaart

07:22
Aanvoerder Colin Coosemans laat Anderlecht wachten: "Het is zijn keuze en ik kan hem begrijpen"

Aanvoerder Colin Coosemans laat Anderlecht wachten: "Het is zijn keuze en ik kan hem begrijpen"

06:30
Kan dé seizoensrevelatie net als in eerste jaar de play-offs halen? "Zeker niet te veel gekregen" Analyse

Kan dé seizoensrevelatie net als in eerste jaar de play-offs halen? "Zeker niet te veel gekregen"

06:00
Verlinden eindelijk helemaal terug? "Vorig jaar nooit niveau gehaald van bij Beerschot"

Verlinden eindelijk helemaal terug? "Vorig jaar nooit niveau gehaald van bij Beerschot"

23:30
1
"Als we slecht zijn, zijn we héél slecht": Standard-coach Euvrard spreekt klare taal na moeilijke weken

"Als we slecht zijn, zijn we héél slecht": Standard-coach Euvrard spreekt klare taal na moeilijke weken

23:00
Antwerp wil héél snel schakelen: "Nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan"

Antwerp wil héél snel schakelen: "Nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan"

22:30
2
Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

22:00
Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

21:00
1
Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen

Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen

21:20
5
Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard

Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard

20:50
3
🎥 Ongezien: Everton-speler slaat eigen ploegmaat en vliegt van het veld, Lammens lacht in zijn vuistje

🎥 Ongezien: Everton-speler slaat eigen ploegmaat en vliegt van het veld, Lammens lacht in zijn vuistje

21:40
2
KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

20:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Olympia86 Olympia86 over BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League Bemmer Bemmer over Fans ongerust: dit stuurde DAZN de wereld in richting zijn abonnees Eldonte Eldonte over Verrassing van formaat! Denis Odoi heeft dan toch een nieuwe club gevonden bij Belgische trainer franchi franchi over Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is Sv1978 Sv1978 over 'Black out' dreigt wel degelijk na DAZN-debacle: bal ligt volledig in het kamp van de Pro League franchi franchi over Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs Impala Impala over Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal franchi franchi over Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari Geert66 Geert66 over Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen Sv1978 Sv1978 over Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved