BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League

Manuel Gonzalez
We zaten al een paar maanden in een impasse rond de uitzendrechten van het Belgisch voetbal, maar nu lijkt de bom gebarsten. DAZN heeft een persbericht de wereld ingestuurd waarin het aangeeft dat het contract is beëindigd.

DAZN vond de voorbije maanden geen deal met Proximus, Telenet of andere telecomoperatoren. Het tv-contract van 84 miljoen euro raakte niet verkocht aan de operatoren.

Contract met Pro League is geëindigd

En dus zaten we al een tijdje in een impasse, waarbij de beelden en wedstrijden van de Jupiler Pro League enkel via DAZN zelf te zien waren. Nu is het contract met de Pro League opgezegd door DAZN.

Het was onmogelijk om een "commercieel leefbare distributieovereenkomst te sluiten. Daardoor kan DAZN niet anders dan vaststellen dat de overeenkomst met de Pro League is geëindigd", klinkt het in een persbericht waaruit de VRT citeert.

Uitzendingen dit seizoen nog verder zetten?

"We blijven bereid om, in het kader van een nieuwe regeling met de Pro League, de uitzendingen van het Belgische voetbal voor de rest van het seizoen verder te zetten, zodat de fans hier geen nadelige gevolgen van zouden ondervinden."

DAZN wil zich blijven inzetten voor het Belgisch voetbal en de supporters, klinkt het ook bij monde van Algemeen directeur Massimo D'Amario: "Geen enkel bedrijf kan worden gedwongen om met verlies te werken. Dat is gewoonweg niet haalbaar."

