'Genk en Anderlecht tonen interesse in dezelfde aanvaller van amper 19 jaar'

De jonge Malinese spits Aboubacar Sidiki Sidibé van FC Sochaux staat in de belangstelling van meerdere Europese clubs, waaronder Genk en Anderlecht.

Europese belangstelling

Volgens informatie van Africafoot wekt Sidibé de interesse van diverse ploegen. Naast Genk en Anderlecht volgen ook FC Nantes, Stade Rennais en Montpellier de ontwikkeling van de aanvaller. Bovendien zou er belangstelling zijn vanuit de Major League Soccer, al is de betrokken club niet bekendgemaakt.

De belangstelling komt niet onverwacht. Sidibé, ook wel “AS” genoemd, maakte indruk tijdens het Tournoi International Maurice-Revello. Daar trad hij aan met de olympische selectie van Mali, onder leiding van voormalig Saint-Étienne-verdediger Fousseni Diawara.

Ontwikkeling bij Sochaux

Sidibé werd vorig seizoen bekend bij een breder publiek door zijn prestaties in de Franse derde klasse. In de zomer van 2024 maakte hij de overstap naar FC Sochaux, na zijn opleiding bij de academie Africa Foot in Bamako.

Sindsdien ontwikkelt hij zich verder binnen de Franse club. Dit seizoen scoorde hij twee keer in vier wedstrijden met het reserveteam in de vijfde klasse. Daarmee bevestigt hij zijn potentieel, ook al blijft zijn speeltijd bij de eerste ploeg beperkt.

Beperkte speeltijd

In de hoofdmacht van Sochaux kwam Sidibé tot dusver vijf keer in actie. Zijn totale speeltijd bedraagt 28 minuten in de competitie. Ondanks die beperkte kansen wordt hij gezien als een van de meest beloftevolle talenten uit Mali.

Zijn contract bij Sochaux loopt nog tot 30 juni 2028. Dat betekent dat geïnteresseerde clubs rekening moeten houden met een langdurige verbintenis en dus een behoorlijke transfersom.