Het mes op de keel dreigt voor de top 24: Club Brugge moet iets rapen in Lissabon

Club Brugge staat voor een belangrijke wedstrijd in de Champions League. Als het de top 24 wil halen, dan mag het woensdag niet verliezen van Sporting.

Na vier wedstrijden in de League Phase van de Champions League heeft Club Brugge vier punten. Blauw-zwart won thuis van Monaco en pakte een punt tegen Barcelona, op verplaatsing verloor het van Atalanta en Bayern München.

Blauw-zwart heeft op dit moment zo'n 70% kans om voor het tweede jaar op rij de top 24 te halen. Daarvoor zou Club nog zo'n vijf of zes punten nodig hebben, de wedstrijd van woensdag wordt daarin belangrijk.

Sporting doet het goed in de Champions League

Club Brugge gaat op bezoek bij het Portugese Sporting. Vorig seizoen klopte blauw-zwart de Portugezen in eigen huis met 2-1, dankzij een late winning goal van de inmiddels vertrokken Casper Nielsen.

Nog eens winnen, makkelijk wordt dat niet voor Club. In Portugal pakte Sporting dit seizoen 28 op 33, in de Champions League 7 op 12. Thuis won Sporting van Kairat Almaty (4-1) en Marseille (2-1), twee ploegen die Club in 2026 nog treft, en pakte het ook een punt op Juventus.

Club Brugge moet iets rapen tegen Sporting

Lees ook... Nicky Hayen laat zich uit over Simon Mignolet en komt met goed nieuws over andere sterkhouder›Als Club zou winnen van Kairat Almaty, zal het ook in zijn andere drie wedstrijden nog punten moeten paken. Begin december thuis tegen Arsenal, leider in de Premier League, zou dat een stunt zijn.

Thuis tegen Marseille en op bezoek bij Sporting moet Club dus minstens een punt pakken. Anders dreigt het vooral in 2026 met het mes op de keel te moeten spelen tegen Kairat Almaty en Marseille.