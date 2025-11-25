Jong Union SG geeft het goede voorbeeld: stuntje tegen Galatasaray

Union SG neemt het dinsdagavond op tegen Galatasaray. Op dinsdagnamiddag stond er al een wedstrijd in de Youth League tussen beide ploegen op het programma. Daarin werd gelijkgespeeld door de Brusselaars.

Is het de voorbode van een goed resultaat van de A-ploeg? Het zou zomaar kunnen, want Union SG heeft zijn vierde punt weten te pakken in de League Phase van de Youth League tegen Galatasaray.

Tot dusver werd enkel van Newcastle gewonnen, nu hebben ze in Turkije met een 1-1 gelijkspel hun vierde puntje binnen weten te halen. Er zijn nog twee wedstrijden in de Youth League, dus het is dringend tijd om punten te sprokkelen.

🏆 UEFA Youth League

🗓️ 5. Hafta

🆚 Union SG U19

📆 25.11.2025

🕐 13.00

🏟 Esenler Erokspor Stadyumu

📺 GSPlus & TRT Spor#UYL pic.twitter.com/lZssXZTwbL — GS Futbol Akademisi (@GSfutbolakademi) November 25, 2025

Enkel de top-22 gaat naar de zestiende finales en Union blijft met 4 op 15 buiten die top-22 staan. Op de laatste speeldag zullen ze dan ook moeten gaan winnen van Marseille begin december.

Michiel Lindner had de bezoekers op voorsprong gebracht in Turkije vlak na rust, maar Efe Eris wist voor de thuisploeg een puntje te redden. Voor beide teams was het een vierde puntje in de League Phase.

Later op dinsdag speelt ook de A-kern van Union SG tegen Galatasaray. Dat team verloor al vijftien maanden niet meer in eigen huis. Een belangrijk duel lijkt dus op komst voor beide ploegen.