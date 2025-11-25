Analyse Kan dé seizoensrevelatie net als in eerste jaar de play-offs halen? "Zeker niet te veel gekregen"

Kan dé seizoensrevelatie net als in eerste jaar de play-offs halen? "Zeker niet te veel gekregen"
Foto: © photonews
Word fan van STVV! 502

STVV won op bezoek bij OH Leuven voor de achtste keer dit seizoen. Met 27 punten staan de Kanaries op een knappe vierde plaats in de stand. En daar zijn ze dan ook bijzonder tevreden mee bij STVV.

STVV is heel goed bezig dit seizoen, zoveel is duidelijk. Dat ziet ook de 24-jarige Ilias Sebaoui, die weer helemaal aan het bovendrijven is en ook knap scoorde tegen OH Leuven. De winger stond te boek als een groot talent bij Beerschot en werd er weggeplukt door Feyenoord, maar nu is hij dus terug in ons land.

En met STVV laat hij dingen zien die niemand op voorhand had durven voorspellen. “Ik denk niet dat iemand voor het seizoen Sint-Truiden als kandidaat voor de top zes had verwacht. Ik zelf ook niet, maar ik voel me heel goed bij deze ploeg. We staan nu zeven punten voor op de zevende plaats, dat is een opsteker."

Wouter Vrancken gelooft in de toekomst met STVV

Een gevoel dat ook leefde bij Wouter Vrancken, die zelfs besefte dat zijn team daardoor met wat minder druk kan toeleven naar een erg moeilijk programma. "Vierde na de heenronde? Dat had niemand geloofd als je het vooraf had gezegd."

"Maar er is niets van gestolen. Misschien hebben we zelfs te weinig gekregen. Dit zijn drie mooie extra punten." Het moet gezegd: het voetbal van STVV doet ook het beste vermoeden, al is het seizoen nog lang als ze de Champions' Play-offs willen halen.

Wat levert het mooie voetbal van STVV uit?

Lees ook... 'Fight mode': Wouter Vrancken legt uit wat hem zo blij maakt na zege STVV bij OH LeuvenMaar het zou wel mooi zijn dat De Kanaries het halen in het (vermoedelijk) laatste jaar met play-offs, net als in het eerst jaar dat er play-offs waren in ons land. Toen hadden ze ook een periode waarin ze 0 op 21 pakten en toch uiteindelijk de vierde plaats pakten in de play-offs. 

STVV gaat er vol voor in de competitie. Ook in Leuven viel zeker in de eerste helft hun verticaal spel op. De 0-2 was een prachtig doelpunt, met een dito afwerking. Het toont dat ze onder Wouter Vrancken opnieuw kunnen dartelen als vanouds. Benieuwd hoever dat gaat leiden dit seizoen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Ilias Sebaoui
Wouter Vrancken

Meer nieuws

'Fight mode': Wouter Vrancken legt uit wat hem zo blij maakt na zege STVV bij OH Leuven

'Fight mode': Wouter Vrancken legt uit wat hem zo blij maakt na zege STVV bij OH Leuven

12:30
Verlinden eindelijk helemaal terug? "Vorig jaar nooit niveau gehaald van bij Beerschot"

Verlinden eindelijk helemaal terug? "Vorig jaar nooit niveau gehaald van bij Beerschot"

23:30
"Als we slecht zijn, zijn we héél slecht": Standard-coach Euvrard spreekt klare taal na moeilijke weken

"Als we slecht zijn, zijn we héél slecht": Standard-coach Euvrard spreekt klare taal na moeilijke weken

23:00
Antwerp wil héél snel schakelen: "Nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan"

Antwerp wil héél snel schakelen: "Nieuwe coach zou dinsdagochtend al op het trainingsveld moeten staan"

22:30
Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

Kwam Anderlecht hier heel goed weg tegen La Louvière? Jonathan Lardot is duidelijk

22:00
Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

Wie wordt kampioen? Zoveel kans maken Union SG, Club Brugge, Anderlecht, KRC Genk en... STVV

21:00
1
Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen

Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen

21:20
2
Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard

Sterkhouder Essevee krijgt pittig voorstel na wedstrijd tegen Standard

20:50
2
🎥 Ongezien: Everton-speler slaat eigen ploegmaat en vliegt van het veld, Lammens lacht in zijn vuistje

🎥 Ongezien: Everton-speler slaat eigen ploegmaat en vliegt van het veld, Lammens lacht in zijn vuistje

21:40
2
KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

KV Mechelen liet zich enorm gelden, ook twee Dender-spelers in ons elftal van de week

20:40
Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski

Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski

20:20
1
Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt

Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt

20:00
1
Spaans duo van Malinwa sloopt tegenstander: dit is de bijzondere connectie tussen beide hoofdrolspelers Reactie

Spaans duo van Malinwa sloopt tegenstander: dit is de bijzondere connectie tussen beide hoofdrolspelers

19:30
Eerst voor ... en nu tegen Anderlecht in Jupiler Pro League: "Ploeg in mijn hart blijft Standard"

Eerst voor ... en nu tegen Anderlecht in Jupiler Pro League: "Ploeg in mijn hart blijft Standard"

19:50
Jonathan Lardot stoort zich enorm en dient Westerlo fel van antwoord na heisa over afgekeurd doelpunt

Jonathan Lardot stoort zich enorm en dient Westerlo fel van antwoord na heisa over afgekeurd doelpunt

19:40
6
Opvallende naam duikt op als potentiële nieuwe coach van Antwerp, meer nieuws erover

Opvallende naam duikt op als potentiële nieuwe coach van Antwerp, meer nieuws erover

19:00
Staat deze Anderlecht-Belg straks op het WK? Een jaar geleden ondenkbaar

Staat deze Anderlecht-Belg straks op het WK? Een jaar geleden ondenkbaar

18:40
8
David Hubert verwacht dat het deze keer nog erger wordt in Istanbul dan zijn ervaring met Anderlecht

David Hubert verwacht dat het deze keer nog erger wordt in Istanbul dan zijn ervaring met Anderlecht

19:20
Waarom is Antwerp bij nobele onbekende Joseph Oosting uitgekomen als kandidaat-trainer? Dit is de verklaring

Waarom is Antwerp bij nobele onbekende Joseph Oosting uitgekomen als kandidaat-trainer? Dit is de verklaring

18:20
3
Twee handsballen dit weekend, twee keer commotie: "Vroeger was het rood"

Twee handsballen dit weekend, twee keer commotie: "Vroeger was het rood"

17:00
Remco Evenepoel verraste iedereen: idee ontstond in... Rwanda

Remco Evenepoel verraste iedereen: idee ontstond in... Rwanda

18:00
2
Volgende trainersontslag in de Jupiler Pro League al in de maak? Deze stoel wankelt ook

Volgende trainersontslag in de Jupiler Pro League al in de maak? Deze stoel wankelt ook

17:40
2
Jeugdspeler Standard maakt nu indruk bij tegenstander in Jupiler Pro League

Jeugdspeler Standard maakt nu indruk bij tegenstander in Jupiler Pro League

16:45
Frank Boeckx heeft zware kritiek op Antwerp na ontslag Stef Wils

Frank Boeckx heeft zware kritiek op Antwerp na ontslag Stef Wils

16:30
5
📷 Pep Guardiola moet zich excuseren voor incident dat nogal wat stof deed opwaaien

📷 Pep Guardiola moet zich excuseren voor incident dat nogal wat stof deed opwaaien

17:20
2
Niemand komt zelfs in de buurt! Dit bewijst nogmaals het belang van Hans Vanaken

Niemand komt zelfs in de buurt! Dit bewijst nogmaals het belang van Hans Vanaken

16:00
6
Pech voor Anderlecht: talent is net terug, maar hervalt - Drie opties voor Hasi om mee te puzzelen

Pech voor Anderlecht: talent is net terug, maar hervalt - Drie opties voor Hasi om mee te puzzelen

15:00
3
Beerschot slikt bittere pil: einde seizoen voor sterkhouder

Beerschot slikt bittere pil: einde seizoen voor sterkhouder

15:45
Verrassing van formaat! Denis Odoi heeft dan toch een nieuwe club gevonden bij Belgische trainer

Verrassing van formaat! Denis Odoi heeft dan toch een nieuwe club gevonden bij Belgische trainer

15:09
5
Hein Vanhaezebrouck als nieuwe coach van Antwerp? Dit heeft hij erover te zeggen

Hein Vanhaezebrouck als nieuwe coach van Antwerp? Dit heeft hij erover te zeggen

14:30
14
Voortaan de nachtmerrie van Genk-aanvaller Oh: KV Mechelen-doelman Nacho Miras steelt de show Opinie

Voortaan de nachtmerrie van Genk-aanvaller Oh: KV Mechelen-doelman Nacho Miras steelt de show

13:45
2
Dit zijn eigenlijk knotsgekke cijfers: koploper Union heeft een fort gebouwd

Dit zijn eigenlijk knotsgekke cijfers: koploper Union heeft een fort gebouwd

14:00
Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen?

Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen?

13:30
15
Dender deed de kop van Stef Wils rollen en heeft nog ... 21(!) wedstrijden om het goed te maken

Dender deed de kop van Stef Wils rollen en heeft nog ... 21(!) wedstrijden om het goed te maken

13:15
Club Brugge en Union krijgen oude bekenden als scheidsrechter in de Champions League

Club Brugge en Union krijgen oude bekenden als scheidsrechter in de Champions League

13:00
Begrijpelijk verontwaardigd over de VAR, maar de afwerking doet weinig goeds vermoeden voor deze JPL-ploeg Opinie

Begrijpelijk verontwaardigd over de VAR, maar de afwerking doet weinig goeds vermoeden voor deze JPL-ploeg

12:10
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Jonathan Lardot stoort zich enorm en dient Westerlo fel van antwoord na heisa over afgekeurd doelpunt André Coenen André Coenen over Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels Thoma888 Thoma888 over 🎥 Ongezien: Everton-speler slaat eigen ploegmaat en vliegt van het veld, Lammens lacht in zijn vuistje filip.dhose filip.dhose over Niemand komt zelfs in de buurt! Dit bewijst nogmaals het belang van Hans Vanaken filip.dhose filip.dhose over Verrassing van formaat! Denis Odoi heeft dan toch een nieuwe club gevonden bij Belgische trainer Impala Impala over Frank Boeckx heeft zware kritiek op Antwerp na ontslag Stef Wils Sv1978 Sv1978 over Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski Sv1978 Sv1978 over Anderlecht blijft vertrouwen tanken: Marc Degryse wil er nog wat over kwijt Venom#13 Venom#13 over Hein Vanhaezebrouck als nieuwe coach van Antwerp? Dit heeft hij erover te zeggen Venom#13 Venom#13 over Nationale staking maakt meer slachtoffers: Club Brugge zwaar getroffen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved