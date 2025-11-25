Kan dé seizoensrevelatie net als in eerste jaar de play-offs halen? "Zeker niet te veel gekregen"

STVV won op bezoek bij OH Leuven voor de achtste keer dit seizoen. Met 27 punten staan de Kanaries op een knappe vierde plaats in de stand. En daar zijn ze dan ook bijzonder tevreden mee bij STVV.

STVV is heel goed bezig dit seizoen, zoveel is duidelijk. Dat ziet ook de 24-jarige Ilias Sebaoui, die weer helemaal aan het bovendrijven is en ook knap scoorde tegen OH Leuven. De winger stond te boek als een groot talent bij Beerschot en werd er weggeplukt door Feyenoord, maar nu is hij dus terug in ons land.

En met STVV laat hij dingen zien die niemand op voorhand had durven voorspellen. “Ik denk niet dat iemand voor het seizoen Sint-Truiden als kandidaat voor de top zes had verwacht. Ik zelf ook niet, maar ik voel me heel goed bij deze ploeg. We staan nu zeven punten voor op de zevende plaats, dat is een opsteker."

Wouter Vrancken gelooft in de toekomst met STVV

Een gevoel dat ook leefde bij Wouter Vrancken, die zelfs besefte dat zijn team daardoor met wat minder druk kan toeleven naar een erg moeilijk programma. "Vierde na de heenronde? Dat had niemand geloofd als je het vooraf had gezegd."

"Maar er is niets van gestolen. Misschien hebben we zelfs te weinig gekregen. Dit zijn drie mooie extra punten." Het moet gezegd: het voetbal van STVV doet ook het beste vermoeden, al is het seizoen nog lang als ze de Champions' Play-offs willen halen.

Wat levert het mooie voetbal van STVV uit?

Lees ook... 'Fight mode': Wouter Vrancken legt uit wat hem zo blij maakt na zege STVV bij OH Leuven›Maar het zou wel mooi zijn dat De Kanaries het halen in het (vermoedelijk) laatste jaar met play-offs, net als in het eerst jaar dat er play-offs waren in ons land. Toen hadden ze ook een periode waarin ze 0 op 21 pakten en toch uiteindelijk de vierde plaats pakten in de play-offs.

STVV gaat er vol voor in de competitie. Ook in Leuven viel zeker in de eerste helft hun verticaal spel op. De 0-2 was een prachtig doelpunt, met een dito afwerking. Het toont dat ze onder Wouter Vrancken opnieuw kunnen dartelen als vanouds. Benieuwd hoever dat gaat leiden dit seizoen.