Kritiek op Rudi Garcia: "Het is verbazingwekkend"
De voorbije week was er veel te doen over de houding van Rudi Garcia richting de Belgische pers. Na de kwalificatie voor het WK in de VS, Canada en Mexico weigerde hij onder meer te praten met Gilles De Bilde en was hij toch wel wat kregelig.

De relatie tussen de Belgische pers en de bondscoaches van de Rode Duivels? Dat is al sinds jaar en dag een bijzondere. In het verleden waren er nog al de nodige problemen met oefenmeester van de Belgische nationale ploeg.

Peter Vandenbempt legt het uit

Iedereen kent uit zijn jeugd mogelijk wel een voorbeeld van een kregelige bondscoach die op of rond een EK of WK plots niet meer wilde praten met de pers. Het grote verschil is dat we nu nog op meer dan een halfjaar van het WK zitten.

"Het is heel onverstandig wat Rudi Garcia doet", klinkt het in de podcast Vandenbempt. "Ik heb het wel nooit anders gekend. Het is het verhaal van elke bondscoach, maar het is wel vroeg moet ik zeggen."

Strijd met de pers kost te veel energie ... en kan je niet winnen

"Meestal begint het als het toernooi eraan komt, of het tweede toernooi op een rij. Van zijn goede luim of mopjes op een persconferentie is al lang geen sprake en met sommige ligt hij al op ramkoers."

"Dat is veel te vroeg en verbazingwekkend van een ervaren coach met veel zelfvertrouwen van iemand die al gewerkt heeft bij Napoli, in Rome en in Marseille. Daar komt een coach ook al eens onder druk van de pers ... Het is een strijd die je nooit kan winnen en teveel energie kost."

